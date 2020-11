Tallinna sotsiaaltöö keskuse Varre tänava majutusüksuses oli teisipäeval tavaline pärastlõuna. Mõned selle maja asukad olid tulnud linnast ning võtsid oma toas einet. Nad rääkisid, et koroonasse haigestumist nad ei karda, aga ohuolukord on väsitav.

Sotsiaaltöötajate sõnul on majutusüksuste elanikud hakanud alates kevadest rohkem hügieenist lugu pidama ja käsi pesema. Mõned on ostnud omale ka maskipaki. Sotsiaaltöö keskusel on 600 klienti ning kõigile igaks päevaks maske anda ei ole, ütles sotsiaaltöö keskuse juhataja Kersti Põldemaa.

"Meil on töötajatele neid varutud. Aga ainult, kui on sotsiaalnõustamine näost näkku, anname me kliendile. Meil on igapäevaselt 600 inimest, neile anda (maske) tänaval kasutamiseks ja poes kasutamiseks, seda ei ole. Aga me räägime ja räägime ja õpetame. Meie relvaks on sõna," ütles Põldemaa.

Keeruliseks muutuks Põldemaa sõnul olukord siis, kui maski kandmisest saaks kohustus. Sellisel juhul võib leiduda ka neid kliente, kes hangivad omale tänavalt kasutatud maski.

"Meil üks grupp on natuke nõrgema psüühikaga inimesi. Loodame, et need asjad lahenevad niimoodi, et ei tule sellist normi, et peab olema (mask) ees. Eks siis vaatame. Võib-olla ressurssi suurendatakse ja me saame neile ka anda (maske)," rääkis Põldemaa.

Kevadel nakatus Alasi tänava öömajas koroonaviirusega 17 kodutut ning koos nendega jäid karantiini ka lähikontaktsed. Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul kardeti ka nüüd, et üks kodutu on nakatunud, kuid test oli negatiivne. Kui siiski keegi peaks nakatuma, on majutusüksustes olemas varupinnad.

"Kes on koroonapositiivse kliendiga kokku puutunud, peavad jääma sinna karantiini. Linnas on kriisiplaanid kõikide asutuste kohta olemas ja ka öömajade jaoks on meil kriisiplaanid olemas," lausus Beškina.

Kokku on Tallinnas alla tuhande kodutu. Tänavakodutuid, kes ei käi öömajas ja kellel pole kohta majutusüksuses, on suhteliselt vähe.