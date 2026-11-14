X!

Aasta ettevõte on kaitsetööstusettevõte HEVI Optronics

Eesti
"Eesti parimad ettevõtted 2026" auhinnagala Autor/allikas: Rene Riisalu
Eesti

Laupäeva õhtul tunnustati "Eesti parimad ettevõtted 2026" auhinnagalal kõige silmapaistvamaid ettevõtteid. Aasta ettevõtte tiitliga pärjati kaitsetööstusettevõte HEVI Optronics, kes arendab ja toodab kõrgtehnoloogilisi süsteeme, mis leiavad kasutust mehitamata maismaasõidukites, patrullkaatrites, autonoomsetes meredroonides, soomukites ja piirivalvesüsteemides.

2021. aastal alustanud ettevõte on teinud kiire ärilise kasvu: arendusest on jõutud stabiilse tootmiseni, eksporditakse üle maailma, sealhulgas USA mereväele. Aasta üheks olulisemaks sündmuseks kujunes Saksa kaitsetehnoloogiakontserni Quantum Systems otsus omandada HEVI Optronicsis enamusosalus. Tehinguga liitus Eesti ettevõte Euroopa ühe kiiremini kasvava mehitamata süsteemide kontserniga.

Ettevõtte kasvu hoogustab maailma julgeolekuolukord. "Kaitsetehnoloogias ei tähenda taganttuul lihtsalt mugavat purjetamist, vaid eelkõige tohutut kasvusurvet ja kiireid tarnetemposid. Julgeolekuolukord nõuab uue põlvkonna luure-, seire- ja sihtimissüsteeme siin ja praegu," selgitas HEVI Optronicsi tegevjuht Kristjan Tiimus.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) juhatuse esimehe Ursel Velve sõnul on muljetavaldav, kui lühikese ajaga on aasta ettevõte suutnud liikuda tootearendusest rahvusvahelisele turule. "Ettevõte on jõudnud tööstuslike mahtudeni, säilitades samal ajal tehnoloogilise tipptaseme ja paindlikkuse. Uue tehase rajamine, arendusmeeskonna laiendamine, koostöö ülikoolidega ja rahvusvahelise strateegilise partneri kaasamine näitavad valmistumist järgmiseks kasvuhüppeks. Selliste suure potentsiaaliga ettevõtete arengu ja rahvusvahelise läbilöögi võimendamine on ka EIS-i tegevuse keskmes," ütles ta.

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter tõi välja, et Hevi Optronics teeb just seda, mida Eesti majandus hädasti vajab: "Eesti insenerid mõtlevad välja unikaalse toote ja seda müüakse eksporditurgudel üle maailma. Hevi Optronics ei tee ainult teistele tellimustöid, vaid loob oma tooteid ja teeb suurema osa tööst Eestis. Nii teenime rohkem lisandväärtust ja see on nii riigi kui ka tööandjate jaoks praegu majanduse kõige tähtsam siht. Nende lugu näitab, et kui panustada insenerioskustesse ja teha midagi ainulaadset, saab ka väikesest riigist tulles maailma karmis konkurentsis läbi lüüa. Lisaks aitavad nad kasvatada uut põlvkonda insenere, millest võidavad ka teised ettevõtted ja majandus. Selliseid ettevõtteid on meil vaja rohkem."

HEVI Optronicsi müügitulu läinud aastal ligi kolmekordistus, ulatudes enam kui 27 miljoni euroni. Uus tehas koos laienemisperspektiiviga kerkib Tabasallu, kasvatatakse inseneritiimi nii Tallinna tehnikaülikooli kui ka Tartu ülikooli lähistel paiknevates arenduskontorites. Tooted vastavad kõrgeimatele NATO standarditele. "Oleme loonud strateegilise silla Eesti tipptasemel insenerihariduse ja Euroopa kaitsetehnoloogia turu vahel," sõnas ettevõtte juht Kristjan Tiimus.

Aasta nooreks ettevõtjaks sai kaitsetehnoloogiaettevõtte Marduk Technologiesi ärijuht ja osanik Leet Rauno Lember. Ettevõte on loonud koostöösuhteid maailma juhtivate kaitsetööstusettevõtetega ning peaaegu kogu müügitulu tuleb välisturgudelt.

Toimetaja: Merilin Leetna

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:05

Tribuntsov MM-i eel: ideaalis võiks ujuda alla 22,5 sekundi

22:04

Riia TTT tiimi kutsutud Grünmann: väga lahe on EuroCupi mängudes platsil olla Uuendatud

22:00

ETV spordisaade, 14. november

21:38

Aasta ettevõte on kaitsetööstusettevõte HEVI Optronics

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:19

Tugev tuul ja vihmasadu saadavad Eestit veel mitu päeva

21:19

Türil võtsid mõõtu ligi 600 noort puhkpillimuusikut

21:07

Eesti naiste korvpallikoondis sai EM-valiksarjas suure võidu

20:37

HC Panter kaotas kodujääl lisaajal

20:30

Zelenski: USA pakkus Ukraina alade loovutamist NATO liikmesuse vastu Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16:00

USA peatas sidesüsteemirikke tõttu ajutiselt kõik lennud Uuendatud

09:04

New Orleansis põrkas tanker kokku kruiisilaevaga

06:03

Suur lugu: ATH plahvatuse tagant paistavad päris mured ja kasvavad ootused

13:02

Veiko-Vello Palm: Eesti peaks mõtlema naiste kohustusliku ajateenistuse peale

20:30

Zelenski: USA pakkus Ukraina alade loovutamist NATO liikmesuse vastu Uuendatud

13.11

Bild: Venemaa nõudmised puudutavad otse ka Balti riike ja Soomet

13.11

Detsembrist on Tallinnas keelatud linnalindude ja -loomade toitmine

13.11

Eesti alistas Paskotši väravast Luksemburgi ka võõrsil Uuendatud

06:03

Galerii: Tallinna reaalkool avab pidulikult uue õppehoone

13.11

Peskov väitis, et Kreml pole nõudnud Soome lahkumist NATO-st

ilmateade

SPORT

22:05

Tribuntsov MM-i eel: ideaalis võiks ujuda alla 22,5 sekundi

22:04

Riia TTT tiimi kutsutud Grünmann: väga lahe on EuroCupi mängudes platsil olla Uuendatud

22:00

ETV spordisaade, 14. november

21:07

Eesti naiste korvpallikoondis sai EM-valiksarjas suure võidu

loe: kultuur

16:33

Pildid: Dénes Farkas avas Tütar galeriis isikunäituse

15:28

Arvustus. Kas su pilk on su enda oma?

14:48

ERM tahab uut vundamenti: seadust, mitte betooni. Intervjuu Laura Kipperiga

13:48

Marie Vaigla Frankie Animali uuest materjalist: saime valmis ühe oma parima albumi

loe: eeter

15:22

Kaidi Klein: tervislikult ja õnnelikult elamine on otsekui täiskohaga töö

13:48

Marie Vaigla Frankie Animali uuest materjalist: saime valmis ühe oma parima albumi

13:23

Kahe Oscari laureaat Christopher Hampton: otsin filmidest originaalsust ja tõetunnetust

13.11

Galerii: "Suur muusikamäng" paneb külalised tantsima

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (14.11.2026 18:00:00)

17:45

Türil võistlesid noored puhkpillimängijad

15:50

Pärnus algas Rail Balticu silla ehituse ettevalmistus

13.11

Microsofti teenuste tõrge häiris täna paljude Eesti asutuste ja ettevõtete tööd

13.11

Avati Saatse saapa ümbersõidutee

13.11

Päevakaja (13.11.2026 18:00:00)

13.11

Dublinis püüavad Euroopa Liidu riigijuhid otsutada, kes räägiks Euroopa nimel Venemaaga

13.11

Rakveres esietendub 20. sajandi ajalugu kokkuvõttev "Europeana"

13.11

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu riigikaitsekohtu loomiseks

13.11

Põllumehed soovivad täiendavat välismaist tööjõudu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo