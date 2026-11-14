Aasta ettevõte on kaitsetööstusettevõte HEVI Optronics

Laupäeva õhtul tunnustati "Eesti parimad ettevõtted 2026" auhinnagalal kõige silmapaistvamaid ettevõtteid. Aasta ettevõtte tiitliga pärjati kaitsetööstusettevõte HEVI Optronics, kes arendab ja toodab kõrgtehnoloogilisi süsteeme, mis leiavad kasutust mehitamata maismaasõidukites, patrullkaatrites, autonoomsetes meredroonides, soomukites ja piirivalvesüsteemides.

2021. aastal alustanud ettevõte on teinud kiire ärilise kasvu: arendusest on jõutud stabiilse tootmiseni, eksporditakse üle maailma, sealhulgas USA mereväele. Aasta üheks olulisemaks sündmuseks kujunes Saksa kaitsetehnoloogiakontserni Quantum Systems otsus omandada HEVI Optronicsis enamusosalus. Tehinguga liitus Eesti ettevõte Euroopa ühe kiiremini kasvava mehitamata süsteemide kontserniga.

Ettevõtte kasvu hoogustab maailma julgeolekuolukord. "Kaitsetehnoloogias ei tähenda taganttuul lihtsalt mugavat purjetamist, vaid eelkõige tohutut kasvusurvet ja kiireid tarnetemposid. Julgeolekuolukord nõuab uue põlvkonna luure-, seire- ja sihtimissüsteeme siin ja praegu," selgitas HEVI Optronicsi tegevjuht Kristjan Tiimus.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) juhatuse esimehe Ursel Velve sõnul on muljetavaldav, kui lühikese ajaga on aasta ettevõte suutnud liikuda tootearendusest rahvusvahelisele turule. "Ettevõte on jõudnud tööstuslike mahtudeni, säilitades samal ajal tehnoloogilise tipptaseme ja paindlikkuse. Uue tehase rajamine, arendusmeeskonna laiendamine, koostöö ülikoolidega ja rahvusvahelise strateegilise partneri kaasamine näitavad valmistumist järgmiseks kasvuhüppeks. Selliste suure potentsiaaliga ettevõtete arengu ja rahvusvahelise läbilöögi võimendamine on ka EIS-i tegevuse keskmes," ütles ta.

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter tõi välja, et Hevi Optronics teeb just seda, mida Eesti majandus hädasti vajab: "Eesti insenerid mõtlevad välja unikaalse toote ja seda müüakse eksporditurgudel üle maailma. Hevi Optronics ei tee ainult teistele tellimustöid, vaid loob oma tooteid ja teeb suurema osa tööst Eestis. Nii teenime rohkem lisandväärtust ja see on nii riigi kui ka tööandjate jaoks praegu majanduse kõige tähtsam siht. Nende lugu näitab, et kui panustada insenerioskustesse ja teha midagi ainulaadset, saab ka väikesest riigist tulles maailma karmis konkurentsis läbi lüüa. Lisaks aitavad nad kasvatada uut põlvkonda insenere, millest võidavad ka teised ettevõtted ja majandus. Selliseid ettevõtteid on meil vaja rohkem."

HEVI Optronicsi müügitulu läinud aastal ligi kolmekordistus, ulatudes enam kui 27 miljoni euroni. Uus tehas koos laienemisperspektiiviga kerkib Tabasallu, kasvatatakse inseneritiimi nii Tallinna tehnikaülikooli kui ka Tartu ülikooli lähistel paiknevates arenduskontorites. Tooted vastavad kõrgeimatele NATO standarditele. "Oleme loonud strateegilise silla Eesti tipptasemel insenerihariduse ja Euroopa kaitsetehnoloogia turu vahel," sõnas ettevõtte juht Kristjan Tiimus.

Aasta nooreks ettevõtjaks sai kaitsetehnoloogiaettevõtte Marduk Technologiesi ärijuht ja osanik Leet Rauno Lember. Ettevõte on loonud koostöösuhteid maailma juhtivate kaitsetööstusettevõtetega ning peaaegu kogu müügitulu tuleb välisturgudelt.