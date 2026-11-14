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Ungari võimud leidsid Orbáni valitsuse ministri altkäemaksujuurdluse käigus ligi 20 miljonit dollarit sularaha

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Konfiskeeritud raha
Konfiskeeritud raha Autor/allikas: Peter Magyar/X
uudised

Ungari võimud leidsid endise peaministri Viktor Orbáni valitsuse ministri Miklós Sesztákiga seotud kriminaaluurimise käigus ligi 20 miljoni dollari väärtuses sularaha. Suur osa rahast oli peidetud metsadesse, taluhoonetesse ja ladudesse.

Ungari peaminister Peter Magyar teatas, et Ungari võimud avastasid üle riigi enam kui 18 miljonit dollarit, mille olid peitnud endise peaministri Viktor Orbáni liitlased. Summa konfiskeeriti ja selle väärtuseks hinnati ligikaudu 19,5 miljonit dollarit.

"Riiklik varade tagasisaamise ja kaitse amet (NVVH) leidis ja konfiskeeris reedel ja laupäeval enam kui kuue miljardi forinti väärtuses maetud või muul viisil varjatud sularaha. Operatsioon on osa Orbáni valitsuse endise ministri Miklós Sesztáki suhtes käivast kriminaaluurimisest," kirjutas Magyar sotsiaalmeediaplatvormil X.

Läbiotsimised järgnesid Magyari ülekaalukale valimisvõidule tänavu aprillis. Ta pääses võimule lubadustega viia ellu reforme, võidelda korruptsiooniga ja tihendada sidemeid Euroopa Liiduga. Valimised tegid lõpu Orbáni 16-aastasele valitsemisajale – tema administratsiooni peeti Euroopa Liidu üheks Moskva-meelsemaks.

Seszták oli aastatel 2014–2018 riikliku arengu minister ning esimest korda valiti ta parlamenti 2010. aastal. Praegu esindab ta parlamendis paremäärmuslikku Kristlik-Demokraatlikku Rahvaparteid.

Orbáni vend Áron Orbán peeti inimsmugeldamise uurimise raames kinni vaid mõni päev varem.

Toimetaja: Merilin Leetna

Allikas: AFP-BNS, The Kyiv Independent

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