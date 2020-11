Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks loodud mobiilirakendust HOIA on alla laadinud 200 000 korda, mis on umbes pool võimalikust kasutajaskonnast. Järjest rohkem on neid, kes saava teate lähikontaktist ainult selle rakenduse kaudu.

HOIA mobiilirakenduse eesmärk on aidata tuvastada koroonaviirusega nakatunute lähikontaktseid. Selleks vahetavad telefonid, milles see äpp on, omavahel anonüümseid koode. Positiivse testitulemuse korral jõuab tänu nendele koodidele teade kõigile, kes on haigega koos viibinud vähemalt 15 minutit ja maksimaalselt 2 meetri kaugusel.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse e-teenuste juht Tanel Tera ütles, et HOIA äpi on alla laadinud ligi 200 000 inimest.

"Telekomi ettevõtete hinnangul on Eestis umbes 400 000 telefoni, kus on võimalik kasutada HOIA äppi. Seega umbes pool võimalikust kasutajaskonnast on alla laadinud. Me hetkel oleme olukorraga rahul, aga muidugi alati võiks rohkem olla," rääkis Tera.

Terviseametile on teada järjest rohkem juhtumeid, kus COVID-19 haigega lähikontaktsed saavadki teavituse ainult HOIA äpi kaudu, selgitas nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Kerstin-Gertrud Kärblane.

"Selliseid juhtumeid on olnud, nüüd siis juba rohkem, kuna inimesi kasutab ka seda äppi rohkem. Inimene on kas siis bussis või kuskil mujal puutunud kokku inimesega, keda meil ei ole olnud võimalik tuvastada," selgitas Kärblane.

Küsimusele, kas terviseametile on teada ka selliseid juhtumeid, kus inimene on saanud teate, et ta on lähikontaktne näiteks olnud reedesel päeval, aga ta ise teab, et ta reedel kellegagi kokku ei puutunud, ehk siis justkui oleks nagu valeteade, vastas Kärblane, et selliseid teateid on olnud, aga väga vähe.

"HOIA pigem ei saada teavitust välja, kui et saadab selle ilmaasjata. Oluline on hoida kogu aeg bluetooth sees ja jälgida, et ta ikkagi töötaks," märkis Kärblane.

HOIA äpi arendajale ei ole teada juhtumeid valeteadetest, ütles Tanel Tera.

"Kui on mingi kahtlus, siis kindlasti tasub TEHIK-u IT-abi poole pöörduda ja saame koos uurida, milles võib asi olla."

Tera ei osanud kinnitada, kas lähikontakti teade võib telefoni tulla ka läbi õhema seina või näiteks kõrvalautost. Teispool betoonseina, näiteks kõrvalkorteris oleva nakatunu telefonist tuleb aga sedavõrd nõrk signaal, et sellist kokkupuudet rakendus lähikontaktiks ei loe.