"Arvestades, et üle-eelmisel nädalal haigestunutest hospitaliseeriti 29 protsenti, siis võib eelmise nädala haigestunute arvu põhjal eeldada umbes 75 uue haigestunu lisandumist haiglaravile," ütles terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma kolmapäeval peetud pressikonverentsil.

Praegu on COVID-19-ga haiglas 99 patsienti, kevadisel epideemia kõrgajal oli haiglas 153 koroonahaiget.

"Me oleme lähenemas kevadisele tipphetkele, kui haiglas oli 153 patsienti, praeguse trendi jätkudes jõuame samale tasemele järgmisel nädalal," märkis ka sotsiaalminister Tanel Kiik kolmapäevasel pressikonverentsil.

Härma esitatud statistika kohaselt lisandus möödunud nädalal ligi 1600 uut nakatunut. Terviseameti jälgimisel on praegu ligi 2400 haigestunut ja üle 16 000 lähikontaktse.

Eelmisel nädalal lisandus ülemöödunud nädalaga võrreldes 32 protsenti uusi nakatunuid, mis on oluliselt vähem kui varasematel nädalatel, kui sama näitaja oli 69, 79 ja 95 protsenti.

"Hetkel saame öelda, et nakatumise kiirus on langenud. Aga arvestades, et pühad tulemas, ei saa loota, et see jääbki langema, olulisi järeldusi veel vara teha," rõhutas Härma.

Jõulupühi peaks tänavu pidama teisiti

Nii Härma kui Kiik rõhutasid, et tänavusi jõulupühi tuleks pidada vaoshoitumalt, kitsamas pereringis ning püüdes hoiduda rahvarohketest kogunemistest.

Härma rääkis, et noorte seas on haigestumine kasvamas, aga kui põhikooli vanemas astmes käivad õpilased ja keskkoolinoored nakatuvad, siis järgmisena kasvab hüppeliselt nakatumine ka lapsevanemate seas, vanuserühmas 30-59 eluaastat. "Teades ka seda, et noorte seas esineb rohkem asümptomaatilist nakkusekandmist, siis võib koolivaheajal kasvada risk, et viirus läheb Tallinnast ja Harjumaalt, kus nakatumise tase on kõrgem, laiali ka mujale Eestisse, ka vanematele inimestele, kui sõidetakse koolivaheajaks maale.

"Tasub juba praegu mõelda oma jõulutegevustele," rõhutas Härma.

Sama rääkis ka Kiik, kes kutsus inimesi hoiduma näiteks rahvarohketest jõulumüükidest. "Pole vaja, et keegi jõulukinke otsides nakatub," ütles Kiik.

Sotsiaalminister tervitas seda, et üha rohkem inimesi kannab kaitsemaski ning kinnitas, et valitsus ei hakka nõudma maskikandmist neil, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud nagu hingamisraskustega või kuulmispuudega inimesed,

Rääkides teisipäeval avaldatud seireuuringu tulemustest, mille põhjal võib järeldada, et Eestis on umbes 5000 nakatunut, tõdes Kiik, et see näitab meie testimismetoodika õigsust, kuna oleme testidega üles leidnud umbes 3000 nakatunut.

Härma sõnul tehakse Eestis praegu umbes 5000 testi päevas, mis on rekordiline tase. Sotsiaalminister Kiik kinnitas, et riik plaanib jätkata samal tasemel testimist vajadusel kuni pandeemia lõpuni.