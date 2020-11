Majanduslike raskuste tagajärjel on Venemaa keskvalitsus suurendamas oma otsest kontrolli Põhja-Kaukaasia vabariikides, kirjutab Jamestown Foundation oma värskes analüüsis. Ainsaks võimalikuks erandiks on Tšetšeenia.

Tšetšeenias on spetsiaalne poliitiline kokkulepe, mis defineerib kohaliku omavalitsuse ja keskuse vahelise läbisaamise. Teistel Põhja-Kaukaasia vabariikidel sellised privileegid puuduvad.

Viimasel aastal on Inguššia kaotamas oma finantsilist autonoomiat.

Kabardino-Balkaria tähtsamate turismikeskuste haldamine on antud riiklikule ettevõttele.

Kõige tähelepanuväärsem muutus leidis hiljuti aset Dagestanis, kus siseministeeriumi ametnik kindral Sergei Melikov määrati vabariigi uueks kuberneriks

Osad vaatlejad leiavad, et Melikovi määramise põhjused on seotud ka välispoliitikaga, et avaldada survet Aserbaidžaanile.

Aserbaidžaanis ja Dagestanis elavad etnilised lesgiinid ja sellest vähemusrahvast on pärit ka Melikovi vanemad. Ta ise on sündinud Moskvas lähedal ja ristitud õigeusku, kuid Kreml loodab Melikovi kaudu autoriteeti kohalikus kogukonnas suurendada.

Suurem keskvalitsuse kontroll Põhja-Kaukaasias kasvatab Moskva tähtsust kohalikes vabariikides, kuid samal ajal vähendab kohaliku eliidi autonoomiat ja otsustamisvabadust. See võib vähendada nende lojaalsust, mis pikemas perspektiivis võib Moskvat sundida delegeerima võimu regioonidele tagasi.