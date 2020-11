Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni esimees Siim Pohlak ütles veebisaates "Otse uudistemajast", et kuigi Eestis on koroonaviiruse ja majandusolukorra tõttu ees keerulised ajad, ei peaks demokraatiat pausile panema ning abieluteemaline rahvahääletus peaks kindlasti toimuma.

Pohlak ütles saates, et rahvahääletuse otsuse eelnõu on valmis. Selle järgi läheb küsimus "kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?" rahvahääletusele 18. aprillil.

Saatejuht Indrek Kiisler küsis Pohlakult, et kuna koroonaviirus toob Eesti ühiskonda keerulised ajad, siis kas ei oleks mõistlik rahvahääletust edasi lükata ja tegeleda tõsisemate probleemidega.

Pohlak vastas, et valitsus jõuab tegeleda ka tõsisemate teemadega. "Me ei peaks seetõttu demokraatiat pausi peale panema," lausus Pohlak.

Rääkides opositsiooni plaanist eelnõu riigikogus obstruktsiooniga takistama hakata ütles Pohlak, et see oleks sisuliselt rahvalt võimu ja hääle kaaperdamine. "Kui valitsus soovib korraldada referendumit nii olulisel teemal ja kui selle takistamiseks soovitakse panna parlamendi töö seisma, siis see on inimestelt nende hääle ära võtmine," sõnas Pohlak.

Pohlak rääkis, et EKRE fraktsioon kaalub variante, kuidas eelnõuga riigikogus edasi minna nii, et see ei takerdu opositsiooni venitamistaktikasse.

Ta rõhutas, et rahvahääletuste teema on EKRE jaoks põhimõtteline ja väga oluline teema. "Eesti on juba pikalt iseseisev riik, aga rahval puudub igasugune kaasarääkimise võimalus," ütles Pohlak.

Saatejuht küsis Pohlakult ka seda, kas ta oleks tahtnud ise keskkonnaministriks saada. "Ma olen teinud elus kõike järk-järgult. Praegu on hea saada parlamendis kogemust. Mul ei ole kiiret kuhugi ministrikohale," vastas Pohlak.

Pohlak ei soovinud kommenteerida ka seda, kas ühe variandina kaaluti ka Peeter Ernitsat keskkonnaministri kohale.

EKRE eesmärgid kohalikel valmistel numbrilises mõttes Pohlaku sõnul veel paigas ei ole, aga erakond kavatseb kõikides omavalitsustes oma nimekirjaga välja minna.

EKRE toetus on pikka aega püsinud stabiilne ja muutumatu. Indrek Kiisler küsis, et kui uute valjate saamiseks peab EKRE muutma retoorikat, aga retoorika muutmine ei sobi jälle EKRE tuumikvalijale, siis kuidas saada valijaid juurde teistest valijagruppidest ja tõsta erakonna reitingut.

Pohlaku sõnul sellele lahenduseks ühest kuldvõtmekest ei ole. "Proovime teha tööd nii hästi kui saame ja edastada oma sõnumit nii selgelt ja konkreetselt kui saame," lausus Pohlak.