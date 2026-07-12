Eelmises kvartalis kogus kõige rohkem annetusi Isamaa

Parlamendierakondadest kogus teises kvartalis kõige rohkem raha Isamaa ja kõige vähem Eesti 200. Lisaks annetustele ja liikmemaksule saavad parlamendierakonnad toetust riigieelarvest.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjonile esitatud aruannetest selgub, et kõige rohkem kogus teises kvartalis annetusi Isamaa. Koos liikmemaksuga kogus erakond ligikaudu 167 000 eurot. 100 000 eurot annetas ettevõtja ja erakonna liige Parvel Pruunsild.

Parlamenti mitte kuuluvad Parempoolsed kogusid teises kvartalis 120 000 eurot. Võrdselt 30 000 euroga toetasid Parempoolseid ärimehed Rain Lõhmus ja Raul Kirjanen. Parempoolsete erakonnal liikmemaksu pole. Liikmemaksu maksavad hästi aga Keskerakonna liikmed. Erakond kogus koos annetuste ja liikmemaksuga 87 000 eurot. Neljandal kohal on sotsiaaldemokraadid 73 000 euroga.



"Meil on päris hästi liikmemaksudega, me likvideerime vanad võlgnevused, mis meil üle jäid ja valmistume riigikogu valimisteks," sõnas SDE Ida-Virumaa piirkonna esimees Eduard Odinets.

Tõsisem valimiskampaania algab Odinetsi sõnul sügisel, kui programm hakkab valmima. Kuigi sotsid panustavad valijatega otse suhtlemisele, tulevad ka plakatid ja reklaam meedias.

"Tuleb kindlasti, aga mitte väga suures mahus ja ilmselt valimistele lähemale, kui saab juba konkreetseid lubadusi tutvustada, konkreetseid kandidaate tutvustada," lausus Odinets.

Reformierakond kogus teises kvartalis koos annetuste ja liikmemaksudega 57 000 eurot. EKRE kogus umbes 20 000 eurot. EKRE aseesimees Siim Pohlak ütles, et EKRE liikmed panustavad põhiliselt erakonna rahastamisse makstes liikmemaksu ja tehes annetusi.

"Minu meelest see demokraatia loogika võiks olla, et kui erakonna liikmed usuvad seda maailmavaadet, siis nad ka annetavad ja toetavad ning ka selle najal tegelikult erakond siis toimib," ütles Pohlak.

Pohlaku sõnul on EKRE kogunud eelseisvateks valimisteks raha, et olla nähtav. Riigikogu valimiste kampaania läheb Pohlaku sõnul rohkem maksma kui varasemad kampaaniad.

"Eks kõik hinnad on tõusnud, maksud on tõusnud. Nii, et suure tõenäosusega kulub jah rohke kui eelmine kord," lausus Pohlak.

Eesti 200 kogus annetustena ligi 4000 eurot. Kristina Kallase ja Margus Tsahkna nime erakonna toetajate hulgas ei ole. Eesti 200 kommunikatsioonijuhi sõnul ei olnud erakonnal võimalik pühapäeval nende rahalise seisu kohta kommentaari anda.