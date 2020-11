Viking Line'i juht Inno Borodenko vahendas ERR-ile laevakapteni sõnu, kes ütles, et 19 aasta jooksul, mil ta on Helsingi sadamas töötanud, pole nii ebamugavat tuulesuunda ja halbu tingimusi Helsingi sadamast väljumiseks näinud.

"Tuul on nii ebasobivast nurgast. Kuna laev on hästi kõrge, ulatub veest palju välja ja purjepind on hästi suur, siis tuul 90-kraadise nurga all surub laeva vastu kaid ja sealt kai äärest äratulekuks on vaja hästi suuri jõude," rääkis Borodenko.

Tuule kiirus Helsingis küündis üle 20 m/s ning laevameeskonnal tuli olla ettevaatlik, et alust vastu kaid ära ei lõhuks. "Seetõttu on vahel merel tormiga lihtsam sõita kui sadamas manööverdada," selgitas Borodenko.

Ajal, mil Viking Line ERR-i raadiouudiste toimetajaga rääkis, kaalus kapten puksiiri võtmist. Kella 13 paiku pääses laev paarisaja inimesega pardal Helsingi sadama kai äärest siiski iseseisvalt tulema.

Ka Eesti ilmateenistus on neljapäevaks andnud Eesti rannikualadele ja saartele tormihoiatuse. Puhanguti puhub edelatuul sisemaal kuni 20, rannikul kuni 25 m/s. Pärast eelolevat keskööd pöördub tuul saartel ja rannikul loodesse ning pisut nõrgeneb.