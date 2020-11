Laupäeval Ahvenamaal karile sõitnud Viking Line'i reisilaev Viking Grace pukseeriti ööl vastu pühapäeva Ahvenamaa Maarianhamina sadamasse, teatas Lääne-Soome rannikuvalve Twitteris.

Alus sildus sadamakai juures enne kella nelja hommikul. Reisijate evakueerimine laevalt toimub pühapäeva hommikul.

Laev sõitis 331 reisija ja 98 meeskonnaliikmega karile laupäeval Ahvenamaa pealinna Maarianhamina lähedal. Lekkeid laevas ei olnud ning inimeludele olukord ohtu ei kujutanud.

Viking Line'i infojuht Christa Grönlund ütles laupäeva pärastlõunal, et ilmselt põhjustas õnnetuse tugev tuul.

Soome transpordiohutusamet on alustanud laeva karilejooksu uurimist.

Viking Grace oli enne karilesõitu teel Stockholmist Ahvenamaa kaudu Turu linna.

Pärastlõunal Maarianhaminast teele asunud laev siirdub ilmselt teisipäeval Naantali remondidokki.

Enne lahkumist lasti ahvenamaalastest reisijad maale. Rootslastest reisijad toimetati Stockholmi Viking Amorellaga. Kohal viibisid ka Soome Punase Risti esindajad, kes pakkusid reisijaile vajadusel toitu, jooki ja psühholoogilist abi.

Enne teeleasumist kontrollisid sukeldajad kahel korral aluse võimalikke vigastusi. Lekkeid ei leitud. Testiti ka mootorite korrasolekut.

Loa aluse naasmiseks Turusse andsid nii ametiisikud kui ka Lloyd'si registri esindajad.

Grace sõitis karile laupäeva pärastlõunal Maarianhamina juures. Selle pardal oli 331 reisijat ja 98 meeskonnaliiget.

Karilesõitmise põhjuseks oli ilmselt tugev tuul, öeldi Viking Line'ist juba laupäeval. Ettevõtte pressiesindaja Johanna Boijer-Svahnström oli pühapäeval samal seisukohal.

"Ma loomulikult ei oska veel täpselt öelda, kuid eile puhus kõvasti. Olen kuulnud isegi iilidest enam kui 30 meetrit sekundis, kuid lõplikult selgub põhjus hiljem."

Viking Line'i jaoks on tegemist juba teise sarnase õnnetusega sel sügisel. 20. septembril sõitis samuti Ahvenamaa saarestikus madalikule Viking Amorella, mis lähetati Naantalisse remonti.

Boijer-Svahnströmi sõnu ei saa neid avariisid omavahel võrrelda.

"Need on täiesti erinevad juhtumid. Ütlesin just mõnele Rootsi ajakirjanikule, et kui naine sõidab Fiestaga ja mees Mersuga, ning üks teeb avarii septembris ja teine detsembris, siis ei saa neid võrrelda. Erinevad laevad, erinevad kaptenid ja kumbki neist on täiesti omaette juhtum."

Õnnetuste uurimise keskuse juhataja Veli-Pekka Nurmi sõnul selgub järgmisel nädalal, kas juhtunu osas avatakse juurdlus.

Enne otsuse langetamist kogub keskus muu hulgas andmeid ilmaolude, aluse juhtimise ja selle kohta, kas miski viitab tehnilisele veale.

"Selleks kulub üldiselt mõni päev. Ilmselt nädala esimesel poolel, võib-olla kolmapäevaks on otsus tehtud," lausus Nurmi.

Kuigi tegemist on juba teise õnnetusega merel lühikese aja jooksul, ei usu Nurmi, et laevareisimine on muutunud ebaturvaliseks.

"See teeb mõistagi paneb reisijaid muretsema ja hirmutab, kuid miski ei viita sellele, et meresõit oleks ohtlikumaks muutunud."