Korobeinik: opositsiooni võimalusi parlamenditöös ei tohiks piirata

Sotsiaaldemokraadid on lubanud esitada abielu rahvahääletuse eelnõule tuhandeid ettepanekuid, et takistada selle menetlemist riigikogus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Rahvast lõhestavat referendumit eriti tänasel päeval ei ole kindlasti sobilik korraldada. Me kasutame neid vahendeid, mis demokraatlikes riikides on opositsioonile antud ehk siis obstruktsiooni. Tehes piisavalt muudatusettepanekuid, et selle seaduse menetlemine kestaks võimalikult pikalt," ütles sotside esimees Indrek Saar.

Koalitsioonipoolseid võimalusi obstruktsiooni takistamiseks on teoreetiliselt mitmeid. Näiteks riigikogu töö- ja kodukorra seaduse muutmine ning valitsusele võimaluse andmine rahvahääletuse eelnõu algatamiseks ja sidumiseks usaldushääletusega. Rahvahääletuse eelnõu võiks teoreetiliselt liita mõne teise, juba menetluses oleva eelnõuga.

Riigikogu esimees, EKRE liige Henn Põlluaas ütles, et on ka teisi võimalusi. "Ka komisjonis nende muudatusettepanekute liitmine, sidumine, grupeerimine ja nii edasi. Ja veel ühte koma teist, mida ma siin kaamera ees hetkel välja ei ütle," lausus Põlluaas.

Henn Põlluaas lisas, et on konsulteerinud juristidega ja on tellinud ka juriidilise analüüsi, mis peaks valmima lähipäevil.

Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul ütles, et Isamaa fraktsioon on äraootaval seisukohal.

"Kõigepealt tuleb ära oodata, kas need (sotside plaanid obstruktsiooniks - toim.) on ähvardused või need saavad tõelisuseks. Siis on küsimus see, et kas nad tulevad hääletusele ka suurde saali või menetletakse neid komisjonides. Need etapid tuleb ära oodata enne kui hakata pead murdma, millised on mõistlikud lahendused sellest olukorrast välja pääsemiseks," sõnas Sibul.

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik ütleb, et Keskerakond langetab otsuse siis, kui muudatusettepanekud on laekunud.

"Ma kindlasti ei ole seda meelt, et võiks piirata opositsiooni võimalusi parlamendidemokraatia teostamiseks. Ma arvan, et see on täiesti mõistlik ja seda ma küll ei toeta, et tulevad mingid töökorra muudatused, mis seda võimalust ära võtavad. Mingit väga ilusat lahendust ei ole, aga eks me vaatame, mis need muudatusettepanekud on ja mis nende sisu on ja palju neid on ja siis selgub," lausus Korobeinik.

Koalitsioonierakonnad andsid rahvahääletuse eelnõu riigikogule üle kolmapäeval.