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Isamaa, Keskerakond ja EKRE pole suutnud kokku leppida umbusalduse tekstis

Eesti
Riigikogu opositsioon.
Riigikogu opositsioon. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE soovivad lähiajal esitada peaministrile umbusalduse, kuid ei ole mitme nädala jooksul suutnud kokku leppida umbusalduse tekstis. Sotsiaaldemokraadid umbusaldusega ühineda ei plaani, kuigi vahepeal seda kaaluti.

Opositsiooni kuuluvate fraktsioonide juhid kogunevad uuesti järgmisel esmaspäeval, et panna kirja umbusalduse tekst. Igal fraktsioonil on praegu koostamisel oma tekst.

"Me leppisime kokku, et iga fraktsioon esitab oma mõtted, mis peaksid umbusaldusavaldusse sisse minema ja see töö on pooleli ja sellest lähtuvalt ei saa rääkida, et meil oleks üleüldine umbusalduse tekst koos," lausus Keskerakonna aseesimees Lauri Laats.

Isamaa eestseisuse liige Priit Sibul ütles, et põhilises osas ollakse üksmeelel.

"Ma arvan, et küsimus on erinevates nüanssides. Ma arvan, et selles ei ole vaja kahelda, et opositsioonis on erakondi, kes peavad vajalikuks Michalit umbusaldada, ja see kokkulepe saadakse. See, kas keegi opositsioonist arvab, et Michali valitsusel on vaja edasi minna ja nad ei toeta umbusaldust, seda näitab hääletus," lausus Sibul.

"Ma ütleks, et see on juba huumor kuubis, et kuu aega on koostatud seda umbusaldusteksti, arutatud on kuid. Pole mitte ühegi avaldusega suudetud välja tulla. Sotsiaaldemokraadid tulevad sellele umbusaldusele taha, kui Isamaa või Keskerakond suudavad näidata, milline on uus toimiv valitsus. Seda ettepanekut pole sotsiaaldemokraatidele esitatud ja seni me liituda ei saa," ütles SDE esimees Lauri Läänemets.

Kui sotsiaaldemokraadid või ka aknaalused umbusaldusega ei liitu, kukub see läbi. EKRE esimees Martin Helme meenutas, et viimati läks umbusaldus läbi 10 aastat tagasi.

"Umbusaldusi ei tehta niivõrd selle pärast, et minister tagasi kutsuda või valitsus tagasi kutsuda, vaid ikkagi sellepärast, et on mingisuguse poliitilise reeglistiku reegleid niimoodi rikutud, et seda ei saa vaikides pealt vaadata, vaid me peame sellele reageerima," lausus Helme.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et umbusaldusest on räägitud pikalt.

"Mõni nädal on selle nimi vahevalitsus, erinevaid nimesid leitakse. Aga tulemust ei ole. Ja ma arvan, et seda ootust ka ei ole. Inimeste ootus on see, et riik on kindlalt juhitud. Et nad näeks, et asjad lähevad paremaks," lausus Pillak.

Martin Helme ütles, et opositsioon annab umbusalduse üle järgmisel nädalal. Lauri Laats ja Priit Sibul selles tähtajas nii kindlad ei ole. Sibula sõnul annab opositsioon selle kindlasti üle oktoobri jooksul.

Toimetaja: Marko Tooming

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