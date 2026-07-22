X!

Pärnu võimuliidus käärib

Eesti
Kristel Voltenberg Pärnu võimuliidu pressikonverentsil
Kristel Voltenberg Pärnu võimuliidu pressikonverentsil Autor/allikas: Kristi Raidla/ERR
Eesti

Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik (KE) süüdistab linnapea Kristel Voltenbergi koalitsiooni toimimist puudutava arutelu katkestamises ja kokkulepete rikkumises. Voltenbergi sõnul on praegune koalitsioon end ammendanud.

"Linnapea ootamatu lahkumine tänaselt koalitsiooninõukogu koosolekult katkestas meie arutelu koalitsiooni toimimise üle," kirjutas Korobeinik pärast teisipäevast koalitsiooninõukogu oma koalitsioonipartneritele.

Korobeiniku sõnul ei ole koalitsioonipartner kokkulepetest kinni pidanud.

"Oma senise poliitilise kogemuse jooksul ei ole ma varem olnud olukorras, kus ühe koalitsioonipartneriga sõlmitud kokkulepped ei ole järjepidevalt pidanud. Ka teiste partneritega on meil aeg-ajalt olnud erimeelsusi ning nii mitmekesises koalitsioonis on see täiesti loomulik. Erinevus on olnud selles, et oleme need probleemid lahendanud avatud, lugupidava ja läbipaistva arutelu kaudu," sõnas ta.

Korobeinik märkis, et linnapea amet tähendab suuremat vastutust ning kui kokkulepped ei pea ja keeruliste teemade arutelu katkeb koosolekult lahkumise tõttu, ei saa koalitsioon tõhusalt toimida.

Samas rõhutas Korobeinik, et peab koalitsioonilepingut heaks. 

"Usun, et meil on võimalik seda koostööd jätkata ka edaspidi ühes või teises formaadis. Kui otsustate uue koalitsiooni kasuks, palun teil lähtuda sellest, mis on meie linnale parim," lisas ta.

Voltenberg: praegune koalitsioon on end ammendanud

Valimisliidu Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg ütles ERR-ile, et kavatseb Pärnu linnapeana jätkata. Samas süüdistastas ta Korobeinikut ründavas käitumises ja nentis, et koalitsioon on end ammendanud. 

"Eilne koalitsiooninõukogu koosolek lõppes hetkel, kui see muutus koosoleku juhataja Andrei Korobeiniku poolt erakordselt ründavaks ja ruum kujundlikult nii kitsaks, et igasuguseks konstruktiivseks koostööks seal enam ruumi ei olnud," sõnas Voltenberg.

"Nii mina kui meie valimisliit Südamega Pärnu oleme olnud väga koostöövõimeline ja paindlik partner. Poliitikas on kompromisside tegemine vajalik, eriti siis, kui ühist vastutust kannavad erineva maailmavaatega poliitilised jõud," lisas ta.

Ta märkis, et kompromissil ja survestamisel on selge vahe ning teda ei ole võimalik panna otsuseid tegema tunde või surve ajel ilma sisulisi argumente esitamata.

Voltenberg ütles, et asjad tema ja Korobeiniku vahel läksid halvaks hetkest, kui linnapea keeldus kandideerimast tulevastel riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas.

"Tulin hommikul linnavalitsusse ja jätkan oma tööd nii kaua, kuni on minu aeg. Olen lubanud teha seda südame ja mõistusega ning sellest põhimõttest ma ei tagane," lausus linnapea.

Küsimusele, kas praegune koalitsioon on lagunenud, vastas ta: "Ma nimetaksin seda nii, et praegune koalitsioon on end selles formaadis ammendanud."

Möödunud aasta 24. oktoobril allkirjastasid viis poliitilist jõudu Pärnu linna koalitsioonileppe.

EKRE, Keskerakonna, Parempoolsete ning valimisliidu Südamega Pärnu ja Pärnu Ühendab kokkuleppe kohaselt on Pärnu linnapea esimesel kahel aastal Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg, kelle 2026. aastal vahetab välja EKRE esindaja. Voltenberg jätkab seejärel volikogu esimehena.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:21

Ultrarattur Taavi Piller lõpetas maailma pikima rattavõistluse esikümnes

12:20

Raadiouudised (22.07.2026 12:00:00)

12:13

Austraalias naturopaadina töötav Kelli Kõlar: elu ise juhtis mind selleni

12:06

ERJK menetleb Luisa Värgi ja Kadri Tali sotsiaalmeediapostitusi

11:40

Embrich ja Zuikova murdsid MM-il põhiturniirile, Beljajeva jäi napilt välja Uuendatud

11:31

Apri nihutas taas Eesti U-20 rekordit teivashüppes

11:27

Pead tõstev ravimiresistentsus ohustab esmajoones lapsi

11:25

Margus Püüa: organisatsioonide liitmine pole digiriigi sisuline reform

11:24

Tubakapoliitika ekspert: lapsevanemad ei mõista e-sigarettide terviseriske

11:01

Ukraina relvajõudude uue põlvkonna liider võttis üle armee juhtimise

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

21.07

Uute kaalulangetusravimitega käivad kaasas tugevad kõrvalmõjud

21.07

MKM tahab lõpetada 35 aastat kestnud maareformi

21.07

Sõja 1609. päev: Venemaa Lipetski linna tööstusrajoonis puhkes tulekahju Uuendatud

09:19

Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter Uuendatud

21.07

Ukraina paneb ka drooninimed Venemaaga võitlema

21.07

Suri Norra spordilegend Olaf Tufte

21.07

Argentina võib MM-i finaali järel puhkenud tüli eest saada karistuse

21.07

Hispaania teetigude levik üle Eesti aina kasvab

06:31

Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja

21.07

Suri Eesti rakenduskõrghariduse teerajaja Arvi Altmäe

ilmateade

SPORT

12:21

Ultrarattur Taavi Piller lõpetas maailma pikima rattavõistluse esikümnes

11:40

Embrich ja Zuikova murdsid MM-il põhiturniirile, Beljajeva jäi napilt välja Uuendatud

11:31

Apri nihutas taas Eesti U-20 rekordit teivashüppes

10:51

Janari Jõesaare klubikarjäär jätkub Poolas

loe: kultuur

10:43

Esimese isutekitaja saanud "Musta pori näkku" jõuab kinodesse oktoobris

09:44

Ellerhein võidutses rahvusvahelisel koorikonkursil USA-s

09:20

Arvustus. Sommeri suur väike kirjanduslugu

21.07

Arvustus. Kui kirjaniku ülemusest saab tema alluv

loe: eeter

12:13

Austraalias naturopaadina töötav Kelli Kõlar: elu ise juhtis mind selleni

11:24

Tubakapoliitika ekspert: lapsevanemad ei mõista e-sigarettide terviseriske

10:25

Annely Peebo: ka kipsis jalg ei hoia mind lavalt eemal

09:42

Vanilla Ninja: me tahame olla oma muusikaga kuuldav ka mujal maailmas

Raadiouudised

10:00

Raport: Iirimaal tegutsev Euroopa suurim alumiiniumitehas varustab Venemaa sõjatööstust

09:50

Ametiühingud ootavad kollektiivlepingute andmekogu kordategemist

09:20

Raadiouudised (22.07.2026 09:00:00)

21.07

Kiirabivõrgu uuendusega lisandub teatud piirkondadesse kiirabibaase

21.07

OTP plaanib Luminori ostuga laiendada tegevust euroalal

21.07

Pärnus on suurenenud huvi kohalikele suunatud kinnisvara vastu

21.07

Päevakaja (21.07.2026 18:00:00)

21.07

Suvekülalised panevad Hiiumaa ja Saaremaa kiirabi proovile

21.07

Järva-Madise kalmistult kogutud vanad hauatähised soovitakse väärikalt säilitada

21.07

Ühendkuningriigi uus peaminister Andy Burnham lubab kaotada elektri käibemaksu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo