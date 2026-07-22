Pärnu võimuliidus käärib

"Linnapea ootamatu lahkumine tänaselt koalitsiooninõukogu koosolekult katkestas meie arutelu koalitsiooni toimimise üle," kirjutas Korobeinik pärast teisipäevast koalitsiooninõukogu oma koalitsioonipartneritele.

Korobeiniku sõnul ei ole koalitsioonipartner kokkulepetest kinni pidanud.

"Oma senise poliitilise kogemuse jooksul ei ole ma varem olnud olukorras, kus ühe koalitsioonipartneriga sõlmitud kokkulepped ei ole järjepidevalt pidanud. Ka teiste partneritega on meil aeg-ajalt olnud erimeelsusi ning nii mitmekesises koalitsioonis on see täiesti loomulik. Erinevus on olnud selles, et oleme need probleemid lahendanud avatud, lugupidava ja läbipaistva arutelu kaudu," sõnas ta.

Korobeinik märkis, et linnapea amet tähendab suuremat vastutust ning kui kokkulepped ei pea ja keeruliste teemade arutelu katkeb koosolekult lahkumise tõttu, ei saa koalitsioon tõhusalt toimida.

Samas rõhutas Korobeinik, et peab koalitsioonilepingut heaks.

"Usun, et meil on võimalik seda koostööd jätkata ka edaspidi ühes või teises formaadis. Kui otsustate uue koalitsiooni kasuks, palun teil lähtuda sellest, mis on meie linnale parim," lisas ta.

Voltenberg: praegune koalitsioon on end ammendanud

Valimisliidu Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg ütles ERR-ile, et kavatseb Pärnu linnapeana jätkata. Samas süüdistastas ta Korobeinikut ründavas käitumises ja nentis, et koalitsioon on end ammendanud.

"Eilne koalitsiooninõukogu koosolek lõppes hetkel, kui see muutus koosoleku juhataja Andrei Korobeiniku poolt erakordselt ründavaks ja ruum kujundlikult nii kitsaks, et igasuguseks konstruktiivseks koostööks seal enam ruumi ei olnud," sõnas Voltenberg.

"Nii mina kui meie valimisliit Südamega Pärnu oleme olnud väga koostöövõimeline ja paindlik partner. Poliitikas on kompromisside tegemine vajalik, eriti siis, kui ühist vastutust kannavad erineva maailmavaatega poliitilised jõud," lisas ta.

Ta märkis, et kompromissil ja survestamisel on selge vahe ning teda ei ole võimalik panna otsuseid tegema tunde või surve ajel ilma sisulisi argumente esitamata.

Voltenberg ütles, et asjad tema ja Korobeiniku vahel läksid halvaks hetkest, kui linnapea keeldus kandideerimast tulevastel riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas.

"Tulin hommikul linnavalitsusse ja jätkan oma tööd nii kaua, kuni on minu aeg. Olen lubanud teha seda südame ja mõistusega ning sellest põhimõttest ma ei tagane," lausus linnapea.

Küsimusele, kas praegune koalitsioon on lagunenud, vastas ta: "Ma nimetaksin seda nii, et praegune koalitsioon on end selles formaadis ammendanud."

Möödunud aasta 24. oktoobril allkirjastasid viis poliitilist jõudu Pärnu linna koalitsioonileppe.

EKRE, Keskerakonna, Parempoolsete ning valimisliidu Südamega Pärnu ja Pärnu Ühendab kokkuleppe kohaselt on Pärnu linnapea esimesel kahel aastal Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg, kelle 2026. aastal vahetab välja EKRE esindaja. Voltenberg jätkab seejärel volikogu esimehena.