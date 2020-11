Üle 80 protsendi Venemaa haiglate voodikohtadest on määratud koroonapatsientidele, kuid kolmapäevase seisuga olid kõik need kohad täitunud. Haiglaravi vajavad patsiendid peavad seega päevi ootama, enne kui neile vaba voodikoht leitakse.

Vene meedia on riigi olukorrast maalinud musta pildi: haiglate koridorid on täitunud patsientide ja kanderaamidega ning surnukuuride põrandad on täis lahkunuid, vahendab AP.

Samas on valitsus öelnud, et üleriiklike rangeid piiranguid pole vaja kehtestada. Piirangud sõltuvad piirkondadest ja regioonidest, kuid enamasti on neiks maskikandmise kohustus, eneseisolatsiooninõue vanuritele, massürituste keelamine ning piirangud restoranide ja baaride lahtiolekuaegadele.

Venemaa president Vladimir Putin on samas tunnistanud, et tervishoiusüsteem on vigane ning olukord riigis pole hea.

Orjoli oblastis arstina töötav Dmitri Seriogin ütles, et haiglates on tavapäraseks saanud järjekorrad voodikohtadele, mõnel juhul tuleb voodikoha vabanemist oodata päevi.

"Oleme oblastis tunnistamas tervishoiusüsteemi kokkukukkumist. See ei tule absoluutselt toime," ütles arst.

Regioonide juhid aga ei taha rangeid piiranguid kehtestada, kuna neil pole raha, et majanduslikku kahju inimestele hüvitada. Seega hoitakse kõik ärid ja asutused lahti.

Ainult Baikali-äärne Burjaatia Vabariik on kaheks nädalaks sulgenud kõik kohvikud, restoranid, baarid, kaubamajad, kinod, ilusalongid ja saunad.