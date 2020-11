Ratas: Eesti ei kavatse osta Venemaa koroonavaktsiini Sputnik

Eesti ei plaani osta Venemaalt koroonavaktsiini Sputnik V, kuid sellistest plaanidest on teada andnud näiteks Ungari. Peaminister Jüri Ratas ütles, et Eesti usaldab vaktsiinide tarnimise osas Euroopa Komisjoni.

Ratas ütles ERR-ile, et Eesti tegeleb ise oma vaktsiiniportfelli loomisega ning praegu on sõlmitud eellepingud kolme ravimifirmaga, milleks on Johnson and Johnson, Pfizer ning AztraZeneca.

Peaminister selgitas, et Eestil plaani Venemaalt vaktsiini osta ei ole.

Lisaks on Ungari ja Poola blokeerimas Euroopa Liidu taaskäivitamiskava. Samas arvas Ratas, et see probleem saab lahenduse.

"Tänane eesistuja Saksamaa ja tema kantsler Angela Merkel teevad kõik selleks, et kompromiss saavutada ja mina olen kindel, et see kompromiss saavutatakse," sõnas Ratas.

Ratase arvates on ka kooseluseaduse rakendusaktide jõustamine Eestis tulnud lähemale. "Eesti ühiskond peaks minema edasi kooseluseaduse rakendusaktidega," lisas ta.