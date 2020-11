Liit toob oma pöördumises välja, et senine praktika piiriületusel pole olnud edukas ja see vajaks muutmist. Lisaks pole edastatud piisavat infot ühekordsete viisade kohta haudade külastamiseks ning 2021. aastast kehtima hakkavad elektroonilised viisad on tasulised ja ei kehti Kagu-Eesti piiripunktides.

"Euroopa Parlamendi ja Euroopa nõukogu määrus /---/ annab EL liikmesriikidele õiguse sõlmida kahepoolseid lepinguid piiriäärsete alade elanike lihtsustatud piiriületuseks," seisab kirjas ning kehtivateks näideteks on toodud Läti ja Poola.

Justnimelt Läti elanikud, kes on vähemalt viimased kolm aastat elanud piiriäärsetes omavalitsustes, saavad taotleda ühe kuni kahe aasta pikkust piiriületusluba. Selleks peab kohalik omavalitsus koostama isikutest nimekirja ja esitama selle diplomaatilise noodiga Venemaale.

"Nimekirja lisamise alused on kinnisvara omamine, sugulaste külastamine, kalmude külastamine, meditsiiniliste teenuste saamine, kultuuri-, haridus ja spordiüritustel osalemine, religioossete tavade täitmine, majandustegevus (ilma õiguseta töötada)," seisab kirjas.

Lisaks tuuakse välja, et seesugune leping on Läti ja Venemaa vahel kehtinud kümme aastat ning selle aja jooksul pole suuremaid intsidente juhtunud.

"Loaga võib piiriäärsel teise riigi territooriumil viibida järjest kuni 90 päeva. Summaarset viibimispiirangut loa kehtivuse ajal pole. Templeid passi ei lööda, mistõttu jääb ära vajadus passe vahetada passi täitumise tõttu templitega," kirjeldab Setomaa Liit korda Läti ja Venemaa vahel.

Praegu saavad Eesti elanikud Venemaale minemiseks osta endale turismi- või kommertsviisa. Need on aga liidu sõnul kallid ja kommertsviisaga reisimine võib tekitada inimestele Venemaal viibides probleeme.

"Küll aga on üha sagedasemad juhud, et kommertsviisaga inimestel tuleb tasuda Venemaal viibides trahvi viisa mittesihipärase kasutamise eest. Näiteks viis eelmise aasta jõulude ajal üks sellise viisaga inimene surnuaeda omaste hauale küünla, mille eest tuli tasuda trahv viisa mittesihipärase kasutamise eest. Märkida tuleb veel ka, et pensionäridele kommertsviisat üldjuhul ei väljastata," kirjutas liit.