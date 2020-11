Esmaspäeval kehtestab valitsus nimekirja kohtadest, kus teisipäevast on maski kandmine kohustuslik. Siinjuures kasutatakse terminit "avalikud siseruumid". "Aktuaalne kaamera" uuris, milliseid näokatteid inimesed kannavad ja mida nemad avalike siseruumide all mõistavad.

Filmimuuseumi lasteseanss on hõre. Viirus on kinole põõna pannud. Inimesed on aga tasapisi maskidega harjumas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaamera ette jäänud Melina ütles, et tema kasutab meditsiinilist kolmekordset maski, Anastassija aga respiraatorit.

"Respiraatori kohta öeldakse, et see on kindlam kui mask,

aga ta pole nii mugav - ütlen oma kogemusest," lausus ta.

Tööohutse konsultant Ille Murumaa on 25 aastat õpetanud kasutama isikukaitsevahendeid, sealhulgas maske, ja töötanud 10 aastat Põhja-Eesti regionaalhaiglas. 4,45 Nakatumisohuga kohas kannab tema ainult kaitserespiraatorit FFP 2 või - parem veel FFP 3, millel on tõendatud kaitsvad omadused. Seda võib kanda kuni kaheksa tundi.

"Inimene ei suuda seitse, kaheksa tundi olla respiraatoriga. Tal on vaja vahepeal värsket õhku. Sest respiraator omab väga tihedat kontakti näoga, õhku mujalt peale ei leki. Ainult läbi maski. Iga paari tunni tagant on vaja värsket õhku," rääkis Murumaa.

Esmaspäeval kehtestatakse nimekiri kohtadest, kus maski kandmine on kohustuslik - eeldatavasti kõikjal, kus see siiani oli soovituslik ja kus kehtib 2+2 reegel.

Avalikud siseruumid on sätestatud korrakaitseseaduses. Selverist öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et klientide poest väljaajamiseks neil õigust pole.

Eeldatavasti on kõik jõudnud endale teisipäevaks juba maskid varuda. Väiksemates poodides lubati suvise eriolukorra ajal korrag avaid piiratud arv ostjaid korraga sisse.