Riigikogu põhiseaduskomisjon hääletas esmaspäeval maha abielureferendumi eelnõu. Komisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul võib eeldada, et referendumi korraldamise vastu hääletanud Siim Kiisler (Isamaa) vahetatakse komisjonis välja ning eelnõu tuleb uuesti hääletusele.

Läänemetsa sõnul hääletas opositsiooni ettepaneku poolt referendumi eelnõu päevakorrast välja jätta koalitsioonierakonda kuuluv Siim Kiisler.

"Vahetavad Kiisleri välja arvastavasti ja võtavad kellegi, kes hääletab poolt," kirjeldas Läänemets koalitsiooni tõenäolist edasist plaani.

Läänemetsa hinnangul on referendumi eelnõu põhiseadusega vastuolus, kuna pole selge, mida tähendaks see, kui rahvas vastaks "ei".

"See eelnõu on minu arvates ju jätkuvalt põhiseadusega vastuolus. Kui rahvahääletus on siduv, aga keegi ei tea mida teha, siis kui inimesed ütlavad "ei", ei saa panna hääletusele eelnõu, kui ei tea mis rahva tahtest saab.

"Ei saa lollitada inimesi. Rahva tahtel peab olema tagajärg ja see pole põhiseadusega kooskõlas," lisas ta.