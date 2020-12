"Mina RKKTS-i muutmist ei toeta," ütles Keskerakonna aseesimees Karilaid neljapäeval ERR-ile.

Põlluaas rääkis ERR-ile, et kui opositsioon tõesti esitab abielureferendumi seaduse menetlemisel tuhandeid parandusettepanekuid, et nende läbihääletamisega aega viita ja seaduse vastuvõtmist takistada, võib tulla kõne alla riigikogu kodu- ja töökorra seaduste muutmine. "See on sellisel juhul, kui opositsioon läheb oma obstruktsiooniga üle igasuguse mõistlikkuse piiri ja hakkab sellega, et takistab parlamendi tööd, rikkuma Eesti põhiseaduslikku korda. Tuhanded muudatusettepanekud, nende menetlemine tähendab, et riigikogu on tasalülitatud vähemalt aastaks ajaks," rääkis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Põlluaas.

Tema sõnul on erinevaid võimalusi, kuidas kodu- ja töökorra seadust muuta. "Näiteks üks võimalus on panna obstruktsioonile teatud piirid - et kui palju on võimalik esitada destruktiivseid küsimusi, sisuta muudatusettepanekuid. Või piirata vaheaegade võtmise võimalust, et kui palju seda iga hääletuse vahele jätta," selgitas riigikogu esimees.

Küsimusele, kuidas riigikogu kodukorda muuta, sest ka selle muutmisel saab opositsioon kasutada obstruktsiooni, vastas Põlluaas, et sellisel juhul tuleb seda teha valitsuse ettepanekuna, mille saab ilma parandusettepanekuid läbi hääletamata siduda valitsuse usaldamisega: "Oleks ju normaalne ja õige, et kodu- ja töökorra seaduse muudatused tulevad parlamendist, aga sellises olukorras, kus tõepoolest nad (opositsioon - toim.) võivad ka sellele esitada kümneid tuhandeid muudatusettepanekuid, siis selle käsitlemine on võimatu. Sellisel juhul on ainukene võimalus teha see valituse ettepanekuna. Valitsuse esitatud eelnõud saab siduda usaldushääletusega ja sellisel kujul vastu võtta - siis ei pea neid täiesti sisutühje, mõttetuid ja totraid muudatusettepanekuid käsitlema."

Karilaid selgitas oma kirjalikus kommentaaris ERR-ile, et ei poolda riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmist, kuna riigikogu algatusena saaks opositsioon hakata venitama ka selle menetlust, valitsusepoolse algatusena võiks see aga minna vastuollu põhiseaduse 4. paragrahviga, mis sätestab võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtte. "Valitsus ei tohiks võimude lahususe aspektist üldse riigikogu kodukorra suhtes initsiatiiviga esineda, veel vähem seda usaldusega siduda," rõhutas Karilaid.

Õiguskomisjoni esimees ütles, et tema hinnangul oleks mõistlik edasi liikuda kehtiva kodukorra tõlgendamise kaudu: "Ühetaolised muudatusettepanekud [tuleks] liita üheks ja tõlgendada, et tegemist on samasisuliste ettepanekutega."

Lisaks leidis Karilaid, et kuna opositsiooni muudatusettepanekute eesmärk oleks seadusandliku võimu määramata ajaks tasalülitamine, siis see ei ole kindlasti legitiimne eesmärk ega ole kooskõlas põhiseaduse paragrahvis 4 sätestatuga, kuna ühe võimu täielik paralüseerimine rikub võimude tasakaalustatuse põhimõtet. "Samuti ei saa parlamendi töö ajatu peatamine olla kooskõlas RKKTS mõtte ja eesmärgiga," rõhutas Karilaid.

Ka Põlluaas leidis, et opositsiooni plaanitav obstruktsioon ei ole parlamendidemokraatia huvides. "Ma väga imestan selle üle, kuidas opositsioon käitub, sest on ju selge, et ükski koalitsioon ei ole igavene ja ka tänased koalitsioonierakonnad on kunagi opositsioonis. Kas siis tõesti sotsid ja Reformierakond kujutavad ette, et me siis ei hakkaks sedasama vahendit kasutama, mida nemad. Ma ikka loodan, et terve mõistus jõuab kohale ja nad loobuvad sellest," rääkis Põlluaas.

Riigikogu esimees lisas, et otsustab edasise käitumise pärast esmaspäeva, kui riigikogus tuleb abielu rahvahääletuse seaduseelnõu esimene lugemine.

"Eks me vaatame, kuidas opositsioon käitub - kui nad on ikkagi niivõrd destruktiivsed ja sõna otseses mõttes saboteerivad parlamendi tööd, siis peame sellised sammud ette võtma. Eks vaatame, kuidas need asjad kulgevad ja tegutseme vastavalt sellele," rääkis ta. "Ja eks me oleme ka valmis mingi aeg hääletusteks, et lihtsalt näidata rahvale millise mõttetusega ja ma ütleks lausa põhiseadust riivava tegevuse opositsioon tegeleb."

Põlluaas prognoosis ka, et opositsioon võib alustada viivitustaktikat juba esmaspäeval, kui hakkab kümnete kaupa küsima protseduurilisi küsimusi. "Aga ühel hetkel jõuab kätte see hetk, kui nad oma küsimused ära küsinud ja siis me saame ka tööga edasi minna," lisas ta.