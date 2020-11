Kiisler: abielu küsimuses võiks hääletamine fraktsioonis vaba olla

Kiisler hääletas esmaspäeval riigikogu põhiseaduskomisjonis opositsiooni ettepaneku poolt referendumi eelnõu päevakorrast välja jätta. Tema sõnul informeeris ta oma fraktsiooni sellest juba enne hääletust.

"Ma informeerisin fraktsiooni, kuidas ma selles küsimuses hääletan. Mul ei ole kerge, aga ma olen sellel meelel, et abielu küsimuses võiks hääletus vaba olla, siin ei saa distsipliiniga neid asju otsustada," lausus Kiisler.

Kiisleri sõnul pole ta oma erakonnas ainus, kes kahtleb referendumi vajaduses. "Tõsi on, et fraktsiooni enamus on seisukohal, et eelnõuga edasi liikuda, aga on ka teistsugust arvamust. Olen veennud teisi fraktsiooni liikmeid mitte toetama sellisel kujul referendumi korraldamist. Olen jäänud vähemusse, aga olen ka öelnud, et olen põhiseaduskomisjonis, ja kui on võimalik seda kuidagi edasi lükata, siis ma seda ka teen. Nii läks täna," rääkis Kiisler.

Suure tõenäosusega vahetatakse nüüd Kiisler komisjonis ajutiselt välja, et abielureferendumi eelnõu jõuaks siiski riigikogu suurde saali. Kiisleri sõnul on selline käik erakonna poolt igati loogiline.