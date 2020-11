Popov ütles tiitlit vastu võttes, et hindab tunnustust väga kõrgelt. Popovi kinnitusel kuulub see ka meeskonnale, kes toetas teda kevadel kriisi lahendamises, kuulub ka tervishoiusektori, terviseameti, ministeeriumi töötajatele, kellega koos kriisi lahendatakse. "Aga veel enam kuulub see Eesti rahvale, sest ainult koos panustades õnnestub lahing võita," ütles Popov.

Tunnustusega kaasnes rahaline preemia ja Reti Saksa skulptuur "Ühiskonna õis".

Tänavuse aasta kodaniku konkursi moto "Kodanik võtab vastutuse" lähtus erakordseks kujunenud aastast. Kandidaate aunimetusele võisid esitada kõik soovijad. Aunimetus antakse inimesele, kes on aasta jooksul silma paistnud panusega ühiskonna arengusse või kelle saavutused aitavad kaasa kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususele.

Kodanikupäeva aumärgid

Samal üritusel andis rahvastikuminister Riina Solman andis 15 silmapaistvale inimesele üle kodanikupäeva aumärgid.

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse. Aumärgi saavad inimesed, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Kodanikupäeva aumärgid 2020

Aare Hõrn – Setomaa Liidu juhatuse liige ning Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanem

Raimo Pull – Pärnu keskkonnaaktivist

Andres Lember – Kaitseliidu Saaremaa maleva taastajaliige, Kaitseliidu Küberkaitseüksuse tegevliige, blogi Propastop käivitaja ja eestvedaja

Lili Tiri – Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht

Anneli Kana – Eestit esindaja Euroopa külaliikumises

Lilian Tambek – MTÜ Taibukate Teaduskooli juht

Katrin Roop – MTÜ Ääremaa Noored ja MTÜ Labritsa looja

Bärbel Salumäe – Kodutütarde Tallinna ringkonnavanem ning Naiskodukaitse Tallinna ringkonna juhatuse liige

Janar Koemets – Noorte Kotkaste Valgamaa Maleva aktiivne noortejuht ja Noorte Kotkaste juhatuse liige

Maarja Oviir-Neivelt – Heateo SA eestvedaja ning Lapse Heaolu Arengukeskuse looja ja juht

Jaanus Mägi – Saaremaa vallavalitsus

Sille Pudel – Paide linna külavanemate mõttekodade juht ja Roosna-Alliku OTT eestvedaja

Andrei Vitko – MTÜ Ida-Virumaa Kurtide Ühingu juhatuse liige ja üks rajaja

Anneli Uffert – MTÜ Puka eestvedaja

Ingrid Purge –Samaaria hooldekeskuse juht ja Putkaste külaseltsi ning Hiiumaa toidupanga eestvedaja