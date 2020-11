Pariisi politsei ajas vägivaldselt laiali isetekkinud migrandilaagri

Politsei kõrvaldas Vabariigi väljakult kümned väikesed telgid, lükates inimesi neist välja, vahendas BBC.

Kodutud migrandid ütlevad, et nad on sunnitud tänavatel elama. Mitusada vabatahtlikku aktivisti ühines migrantidega, hüüdes loosungeid nagu "dokumendid kõigile" ja "majutus kõigile".

Hiljem kasutas politsei pisargaasi ning ajas inimesi mööda tänavaid taga, kasutades kumminuiasid, millega neid lõi.

Siseminister Gerald Darmanin kirjutas Twitterisse tehtud postituses, et mõni stseen, mida ta nägi, oli šokeeriv. Ta andis politseile korralduse esitada täielik raport oma tegevusest.

Uus migrandilaager tekkis Pariisi südalinna nädal pärast seda, kui politsei ajas laiali suurema, ebaseadusliku laagripaiga Pariisi põhjaosas asuva staadioni lähistel.

"Nad on liiga vägivaldsed," kurtis 34-aastane Afganistanist pärit Shahbuddin AFP-le. "Me tahame vaid katusealust," ütles ta.

Majutuse eest vastutav Pariisi linnavalitsuse töötaja Ian Brossart mõistis hukka politsei vastuse sotsiaalsele olukorrale.

President Emmanuel Macron aga suhtub rangelt ebaseaduslikesse migrantidesse, kellest paljude lõppsihtmärk on läbi Calais' jõuda Suurbritanniasse.

Süüria kodusõja ja teiste konfliktide tõttu 2015. aastal alanud suur migrantide tung Euroopasse on küll veidi vähenenud, kuid paljude varjupaigataotlejate elupaik Euroopas on jätkuvalt ebakindel, nad on kodutud ning töötud.

Teisipäeval hääletab Prantsuse parlament vastuolulise julgeolekueelnõu üle. Selle vastaste hinnangul kahjustab plaanitav seadus meedia võimet politsei tegevust uurida.

Prantsusmaal on sel aastal olnud suured meeleavaldused politseivägivalla ning väidetava politseinike rassismi vastu.

Eelnõu artikkel 24 aga teeb politseinikest või sõduritest sotsiaalmeediasse fotode postitamise kriminaalkuriteoks, kui piltide eesmärk on rünnata neid üksikisikutena.

Prantsusmaa valitsuse kinnitusel ei ohusta eelnõu meedia ning tavakodanike õigusi anda teada politsei toime pandud kuritarvitustest.