Prantsusmaal sai politseijaoskonnas noarünnakus surma üks politseiametnik

"Ründaja, Tuneesia päritolu mees, sai surmavalt haavata, kui politseinikud tema pihta tule avasid," ütles anonüümsust palunud politseiallikas.

"Pariisi lähedal asuvat Rambouillet'i linna külastab reedel ka peaminister Jean Castex," teatas Prantsusmaa valitsuse pressiesindaja Gabriel Attal.

Politsei pidas reedel juhtunuga seoses kinni kolm inimest. Õiguskaitseallikate andmeil kuulusid kinnipeetavad rünnakus kahtlustatud 36-aastase Jamel G kaaskonda.

President Emmanuel Macron kinnitas pärast juhtunut, et Prantsusmaa ei tee iialgi islamistlikule terrorismile järeleandmisi, nimetades hukkunud naisametnikku Twitteris Stephanieks.

Prantsusmaa terrorivastane prokuratuur teatas, et on alustanud juurdlust, millesse on kaasatud ka siseluure DGSI.

Juurdlusele lähedalseisva allika andmeil oli ründaja hüüdnud "Allahu Akbar" ("Jumal on suurim").

Lõunapausilt naasnud 49-aastane kahe lapse ema, kes töötas politsejaoskonnas assistendina, sai kaks noahaava kõripiirkonda ning suri vahetult pärast rünnakut.

Jamel G oli saabunud Prantsusmaale ebaseaduslikult 2009. aastal, kuid hankinud hiljem elamisloa.

Politseiallikate sõnul ei olnud ta varem julgeolekuteenistustele teada. Rambouillet'sse oli ta kolinud hiljuti.

Umbes 30 balaklaavades politseinikku korraldasid reede õhtul haarangu kahtlusaluse kodus.

Samal ajal otsisid korrakaitsjad läbi Jamel G Prantsusmaale saabumisel talle esmalt varjupaika pakkunud inimese kodu.

Siseminister Gerald Darmanini sõnul on kogu riigis karmistatud julgeolekumeetmeid.

Mitmed viimaste aastate verised rünnakud on tekitanud Prantsusmaal muret radikaalse islami leviku pärast.