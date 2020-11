Kui maailma terviseorganisatsioon ehk WHO peab koroonaviiruse ravimisel kasutatavat remdesiviiri ebaefektiivseks ega soovita selle kasutamist, ostab Eesti seda Euroopa ühishankes osaledes juurde. Eesti arstid ütlevad, et ravimist on siiski kasu, sest see vähendab haiglaravi kestust.

Puuduvad tõendid, et remdesiviiri kasutamine aitaks patsientidel ellu jääda või aitaks ravis muid tulemusi saavutada, ütles WHO läinud reedel. Samal ajal on Euroopa meditsiiniagentuur ravimi heaks kiitnud ja praegugi hangitakse Euroopa ühishankega ravimit juurde.

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Arkadi Popov ütles, et WHO uuring näitab eelkõige, et remdesiviir ei suuda efektiivselt suremust vähendada. Küll aga võib see vähendada haiglapäevade arvu.

"Eelnevalt tehtud uuringud näitavad, et see ikkagi vähendab ravi kestust patsientidel, kes vajavad hapnikuravi. Meie jaoks on ka täna see oluline sellepärast, et patsientide arv, kes vajavad haiglaravi, on kasvutrendiga," lausus Popov.

Eestis on remdesiviiri kasutatud Tallinnas, aga ka Pärnus ja Tartus. Arstide kogemus näitab, et intensiivravipatsientidele sellest kasu pole, sest ravikuuri tuleb alustada varasemas järgus. Vajadusel jätkatakse selle kasutamist ka nüüd.

Põhja-Eesti regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja Mait Altmets ütles, et remdesiviiri kasutamist jätkatakse nendel patsientidel, kes jõuavad piisavalt kiiresti haiglasse ehk haiguse algusest on möödas vähem kui kümme päeva ja kes vajavad lisahapnikku. "Kui tuleb Euroopa ravimiametilt lisainfot, siis me kindlasti ka vaatame oma soovitused üle," lausus ta.

"Kuna selle efektiivsus on praegu ikkagi tagasihoidlik, siis iga kord individuaalselt otsustatakse, kas ravikuuri remdesiviiriga alustatakse või mitte," ütles Popov.

Eesti osaleb ka Euroopa Komisjoni ühishankes ja ostab Ühendriikide biofarmaatsiaettevõttelt Gilead ravimit pisut enam kui 300 000 euro eest. Esimene tarne jõudis kohale möödunud nädalal ja veel üks tuleb detsembris. Kogusest peaks jaguma ravikuuriks 150 inimesele ja ravimi edasine tellimine sõltub selle kasutusest.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Andras Banyas märkis, et kuna ravimi hind on üsna kõrge, siis peab väga kaaluma, mis koguseid tellitakse.

Remdesiviir on viirusevastane preparaat, mis blokeerib viiruse paljunemist rakkudes. See on praegu ainuke taoline viirusevastane ravim.