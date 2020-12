Lutsar: teadusnõukoda soovitab valitsusel piiranguid karmistada

"Teadusnõukoda teeb täna valitsusele ettepaneku piiranguid karmistada," ütles Tartu Ülikooli viroloogiaprofessor Lutsar teisipäeval ERR-ile. Lutsar põhjendas teadusnõukoja soovitust sellega, et Eesti meditsiinisüsteem ei tule enam üha lisanduvate koroonahaigetega toime: "Haiglad ja meditsiini kriisistaap on öelnud, et meie meditsiinisüsteem niisuguse haigete arvu tõusuga haiglas hakkama ei saa ja selle tõttu tuleb piiranguid karmistada."

Lutsar selgitas, et teadusnõukoda ei soovita koole kinni panna, kuigi viirus levib ka laste hulgas. "Koolides saab lapsi harjutada, aga võimalik, et tuleb huvitegevusest loobuda mõneks ajaks," lisas ta.

"See on lastel suhteliselt kerge haigus, aga lapsed kannavad selle viiruse koju. Ka lapsevanemad ei kuulu veel kõige kõrgemasse riskigruppi - algkoolilaste vanemad on tavaliselt 30-40-ndates aastates. Aga nad kannavad viirust edasi ka oma vanavanematele ja ennekõike kogukonda," rääkis professor, kes lisas, et järjest rohkem on hakanud tulema juhtumeid, kus inimesed ei tea, kust nad on nakkuse saanud.

Kindlasti pakub teadusnõukoda mingisuguste piirangute kehtestamist ka toitlustusasutustele, kuhu alla kuuluvad ka restoranid-baarid, lisas Lutsar.

Küsimusele, mis saab treeningsaalidest ning kinodest-teatritest, rõhutas Lutsar: "Me peame karmimaid piiranguid tegema."

Tema hinnangul aitaks paariks nädalaks täieliku liikumispiirangu (lockdown) kehtestamine ja asutuste sulgemine olukorda maha rahustada, kuid teiste riikide kogemus on näidanud, et see ei ole pikas perspektiivis tõhus ning uuesti riigi avamine on väga raske.

"Minu meelest ei ole kellelgi õnnestunud kolme nädala pärast riiki lahti teha või lockdown-i mitte pikendada. Täielike lockdown-ide lõpetamine on osutunud kõigil raskeks. /---/ Ja nagu me oleme muudest riikidest näinud - kui ranged meetmed lähevad ära, siis tuleb nakatumine tagasi. Hongkongis on ma ei tea juba mitu nakatumise tõusu olnud, Lõuna-Koreas on minu meelest praegu kolmas nakatumise tõus..." rääkis Lutsar.

Eestis ei ole koroonaviirus siiski veel üle riigi laialt levinud, peamised kolded on Põhja- ja Kirde-Eestis, tõdes Lutsar: "Eestis on puhang siiski suhteliselt piiritletud - ennekõike Ida-Virumaal, siis Tallinn ja Harjumaa ja nüüd viimasel nädalal on nakatumise tõus olnud ka Tartus. Aga Tartu ei ole kahtlemata jõudnud Ida-Virumaa ega ka mitte Tallinna tasemele."