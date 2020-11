Muusikaprodutsenti peksnud Pariisi politseinikud peeti kinni

Laupäeva õhtul aset leidnud vahejuhtum on šokeerinud president Emmanuel Macroni ja viinud laialdase hukkamõistuni kuulsuste ja tippsportlaste poolt.

Veebilehel Loopsider avaldatud kaadritelt on näha, kuidas politseinikud peksavad Zecleri mitme minuti vältel, sõimates teda seejuures rassistlike väljenditega.

Juhtum on seadnud küsimärgi alla Pariisi politseiülema Didier Lallementi tuleviku. Politseiülemat kritiseeritakse ka vastuolulise otsuse pärast kõrvaldada Pariisist jõuga migrandilaager.

Samuti on see olnud piinlik valitsusele, mis üritab vastu võtta uut seadust, mis piiraks meedia vabadust avaldada pilte, kus on näha politseinike näod.

Siseminister Gerald Damanin ütles, et produtsenti peksnud politseinikud määrisid Prantsuse õiguskaitseorganite mainet.

Neli korrakaitsjat peeti reedel ülekuulamiseks kinni, ütlesid asjaga kursis allikad.

Prokuratuur on alustanud nende suhtes juurdlust seoses vägivallatsemisega võimupositsioonilt ja valetunnistuse andmisega.

Kolme neljast kuulati üle kahtlustatuna tahtlikus rassismist ajendatud vägivallas, ütlesid prokurörid. Neljandat kuulati üle kahtlustatuna vägivallas, kuid mitte rassismis.

Algselt peeti vägivallatsemises kahtlustatuna kinni ka Zecler, kuid prokurörid loobusid kahtlustustest ja hakkasid uurima korrakaitsjate tegevust.