Kohtuallikad ütlesid esmaspäeval Prantsuse meediale, et üks süüdistus, mis politsienikele esitati, on võimuesindaja tahtlik vägivald, vahendas BBC.

Lisaks süüdistatakse neid pettuses. See süüdistus on seotud juhtunu järel esitatud politseiraportiga, milles öeldi, et Zecleri juures oli tunda tugevat kanepilõhna ning et ta takistas läbiotsimist.

Otsus algatada ametlik uurimine tehti ajal, mil kasvamas on mure politseivägivalla pärast Prantsusmaal.

Video sellest, kuidas valgenahalised politseinikud peksid Zeclerit tema stuudios, ilmus avalikkusesse eelmisel nädalal ning see tõi ühiskonnas kaasa ulatusliku pahameele.

Turvakaamera videost on näha, kuidas kolm politseinikku 21. novmebril Zeclerit tema stuudios mitme minuti vältel löövad. Hiljem on näha, kuidas neljas politseinik viskas hoonesse gaasikanistri.

Väidetavalt sai intsident alguse vaidlusest, kas Zecler kandis näomaski, nagu koroonapandeemia ajal riigis nõutud on. Zecleri sõnul sõimati teda rünnaku käigus ka rassistlike väljenditega.

Zecler vajas rünnaku järel ka õmblusi.

Laupäeval olid kogu riigis meeleavaldused julgeolekueelnõu vastu, mis keelaks politseinikest video või fotode tegemise. Pariisis puhkesid ka meeleavaldajate ja politseinike kokkupõrked. Eelnõu vastaste sõnul takistab see politseivägivalla tuvastamist. Eelnõu pooldajate sõnul aga kaitseb see politseinikke ahistamise eest.

Prokuröride sõnul on politseinikud tunnistanud, et nende vägivald Zecleri vastu oli õigustamatu. Samas ütlesid nad, et tegutsesid paanikast, kui Zecler neile stuudio kitsa sissepääsu juures vastupanu osutas.

Prokuröride hinnangul peaks kolm politseinikku olema vahi all, et nad ei saaks oma lugusid koordineerida. Kohtunik võttis vahi alla aga vaid kaks.