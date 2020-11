Koroonaviiruse lai levik ja sotsiaalsete kokkupuudete piiramine on tuntavalt vähendanud ka inimeste liikumist Tallinnas auto või ühistranspordiga. Linnatänavail on tipptunni ajal viiendiku võrra vähem autosid. Ühistranspordis on reisijate arv aastaga kukkunud aga pea kolmandiku.

Autoliiklus Tallinnas on eelmise aasta sama ajaga võrreldes märgatavalt hõredam, näitavad Tallinna transpordiameti sügisesed seireandmed. Nii osaleb aastataguse ajaga võrreldes hommikusel tipptunnil liikluses 20,1 protsenti ja õhtusel tipptunnil 14,7 protsenti vähem autosid. Päeva keskmine autoliikluse vähenemine on 17,3 protsenti.

"Tööaja algus on kohati nähtavasti liikunud ehk inimestel ei ole enam kohustust kella kaheksaks, üheksaks tööle tulla ja tipptund on laialivalguvam. Samas näitab see ka seda, et on suhteliselt suur ja üha suurenev protsent neid inimesi, kes töötavad kodus," ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Europark Estonia OÜ juhi Karol Kovaneni sõnul sõltub liikumine, aga nende puhul ka autode parkimine eelkõige koroonaviiruse levikust ja sellega seotud piirangutest. Kui neil kevadel kukkus käive ühe kuuga 80 protsenti, siis sügise alguses püsis miinus 10 protsendi peal. Praeguseks on langus eelmise aastaga võrreldes aga 30 protsenti.

"Parkimine kui selline ei ole eesmärk omaette, keegi ei tule kodust parkima. Kui oled kodukontoris või üritus jääb ära, siis ilmselgelt sa linna parkima ei tule," ütles Kovanen.

Pea kolmandiku on oktoobriks vähenenud ka ühistranspordi kasutus. Septembris valideeriti Tallinna ühistranspordis 4,9 miljonit sõitu mulluse 6,7 miljoni vastu. Tänavu oktoobris oli 4,86 miljonit ja mullu 7,06 miljonti valideeritud sõitu.

Abilinnapea Novikovi sõnul ei tähenda see, et linn ühistransporti kokku tõmbaks.

"Siin peab kõik toimima sõltumata sellest, kas bussis sõidab üks inimene või 20 inimest. Kindlasti see on mõnevõrra teinud lihtsamaks distantsi jälgimise, kuid kindlasti on ideaalist asi kaugel," ütles Novikov.

Novikov lisas, et Tallinn otsib praegu TLT-s ehk Tallinna Linnatranspordi AS-is täiendavaid võimalusi, et veomahte inimeste hajutamiseks tõsta. Seda juhul, kui riik otsustab veovõime suurendamiseks omavalitsusi toetada.