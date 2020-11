Mustanahalist produtsenti peksnud Pariisi politseinikud on kohtu ees

Allika sõnul viidi kahtlusalused lõuna ajal kohtu ette. Laupäeval toimusid kogu Prantsusmaal meeleavaldused politseivägivalla ja valitsuse uue seaduseelnõu vastu, mis piirab politseinike fotode jagamist.

Neli korravalvurit, kes töölt eemaldati ning keda hoiti vahi all riiklikus politsei inspektoraadis (IGPN), on uurimise all rassistlikult motiveeritud vägivalla ning valetunnistuste andmise eest.

President Emmanuel Macron ütles, et kaadrid muusikaprodutsent Michel Zecleri peksmisest Pariisis möödunud nädalavahetusel "teevad meile häbi". Juhtum on võimendanud muret väidetava süsteemse rassismi osas riigi politseijõududes.

Kommentaatorite sõnul poleks fotosid politseinikest, mis avaldati esimesena uudisteportaalis Loopsider, ilmselt kunagi avaldatud, kui julgeolekuseaduse paragrahv 24 juba seaduses sees oleks.

Paragrahv kriminaliseeriks tööl olevate korravalvurite fotode avaldamise eesmärgiga kahjustada neid kehaliselt või psühholoogiliselt. Prantsuse parlamendi alamkoda kiitis eelnõu heaks, kuid senat pole oma nõusolekut veel andnud.

Laupäeval avaldati Pariisis meelt julgeolekuseaduse eelnõu vastu ning toimusid vägivaldsed kokkupõrked.

Siseministeeriumi andmetel marssis ka pühapäeval Pariisi tänavatel umbes 46 000 inimest ning kogu riigis kokku 133 000 meeleavaldajat.