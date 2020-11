Eesti ja Läti kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on üsna võrdne. Läti haiglate võimekus patsiente vastu võtta on aga piiri peal ja kohati ka üle selle, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Igal kümnendal testitul avastatakse koroonaviirus, uute juhtumite arv on viimase nädala jooksul kasvanud poole võrra.

"See on meie põlvkonna väljakutse. Reaalsus on kõigil silme ees ja me peame sellega arvestama. Näeme, et senine kurss on osutunud ebapiisavaks. Sestap on meil vaja uusi konkreetseid otsuseid," ütles Läti president Egils Levits.

"Peame tugevalt toetama majandust. Meil on abipaketid juba kinnitatud ja selle nädala lõpul peaks tehtama ka esimesed väljamaksed. Kolm olulisemat meedet - töökohatoetus, käibevahendite toetus ja seisakuaja toetus neile, kes on kaotanud töö. Olen juba rääkinud mitme ministriga, et toetuste saajate ringi veelgi laiendada, sest seda võib vaja minna," ütles Läti peaminister Krišjanis Karinš.