Läti valitsus karmistas piiranguid ja pikendas eriolukorda 11. jaanuarini

"Peamine täna tehtud otsus on eriolukorra pikendamine 11. jaanuarini. Seejuures naaseme oma vanade nõudmiste juurde: kaks inimest, kaks meetrit. Hakkame maksimaalselt piirama inimestevahelisi kontakte," ütles peaminister Krišjanis Karinš pärast valitsuse istungit, rõhutades, et olukord on Lätis väga tõsine.

Läti valitsuse peamised otsused:

- Eriolukord jääb kehtima kuni 11. jaanuarini.

- Alates 3. detsembrist tuleb järgida 2+2 reeglit, mis tähendab maksimaalselt kahe inimese kokkusaamisi, kusjuures tuleb hoida kahemeetrist vahemaad. Seetõttu ei ole lubatud ka koduste pidude korraldamine, millel osaleks rohkem kui ühe leibkonna liikmed. Teise leibkonna liikmeid tohivad külla kutsuda ainult üksi elavad inimesed.

- Maski tuleb kanda kõikjal siseruumides, kus viibib rohkem üks inimene, kaasa arvatud töökohal. Maski ei pea kandma kodus.

- Alates 7. detsembrist lähevad ka viiendad ja kuuendad klassid koolides distantsõppele.

- Alates 4. jaanuarist peavad kõik õpilased, ka algklasside lapsed, kandma klassiruumis kaitsemaski. "Kutsume lapsevanemaid üles võimalusel juba praegu soetama lastele maskid ning õpetama neid kandma," ütles peaminister Karinš.

- Nädalavahetusel ja pühade ajal on lubatud töötada ainult toidu- ja esmatarbekaupu müüvatel poodidel ja apteekidel, samuti jäävad tööle tanklad. Alkohol ja tubakatooted ei ole esmavajalik kaup, mistõttu ka nende müük keelatakse puhkepäevadel, sealhulgas ka supermarketites. Karinš kutsus inimesi kasutama nädalavahetusi ajaveetmiseks pereringis või looduses, mitte aga kaubanduskeskustes.

- Küünehooldust pakkuvad ettevõtted võivad töötada üksnes sanitaarsete erinõuete järgmise korral. Sama kehtib ka juuksurite kohta.

- Piiridel taastatakse kontroll ning kõik riiki saabujad peavad täitma ankeedi veebiaadressil covidpass.lv hoolimata sellest, kas nad saabuvad era- või ühistranspordiga. "Peamine eesmärk on teada, kes riiki siseneb. Kõik saabujad peavad täitma elektroonilise ankeedi. See lubab meil kontrollida, kas need inimesed järgivad kehtestatud piiranguid," ütles Karinš.

- Alates 7. detsembrist kehtestatakse ühistranspordile 50-protsendine täituvuse ülempiir.

- Meeleavaldusi, pikette, miitinguid ja marsse võib korraldada, kuid nendel osalejate maksimaalne arv piiratakse 25 inimesega ning neil tuleb kinni pidada ohutusnõuetest, muuhulgas ka kahemeetrise vahemaa hoidmise nõudest.

- Kuni 11. jaanuarini jäävad suletuks kõik muuseumid, kultuuriasutused, näitused ja laadas, sealhulgas ka jõuluturud.

- Alates 3. detsembrist peavad poed ja teenindusasutused järgima nõuet, mille kohaselt iga kunde kohta oleks 15 ruutmeetrit põrandapinda. Teave lubatud külastajate arvu kohta peab olema asutuse sissepääsu juures nähtaval kohal.

- Valitsus otsustas tõsta kolme nädala jooksul riigi testimisvõimekuse 10 000 testini päevas. Samuti kaalutakse kiirtestide kasutuselevõttu.

Karinš rõhutas ka, et kaitsemaski kandmine, isiklike kontaktide vähendamine, vahemaa hoidmine ning sage kätepesu on COVID-19 leviku piiramisel võtmetähtsusega.

Läti valitsus otsustas teisipäeval muuhulgas ka toetada kultuuriministeeriumi ettepanekut kompenseerida kultuuriürituste korraldajatele 80 protsendi ulatuses piletimüügitulu, mille nad on koroonapiirangute tõttu pidanud tagasi maksma.