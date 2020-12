Koalitsioonierakonnad otsustasid toetada nn katuserahadest 45 000 euoga kuu aega tagasi EKRE noorteliikumise Sinine Äratus loodud MTÜ-d "Ungern Khaan", mille eesmärk on püstitada monument Eestis üles kasvanud baltisaksa päritolu aadlikule parun Roman Ungern von Sternbergile. MTÜ teatas teisipäeva õhtul, et loobub rahast.

MTÜ Mälestusseltsi "Ungern Khaan" juhatuse liige Fedor Stomakhin teatas õhtul, et MTÜ juhatus on otsustanud, et loobub riigieelarvelisest toetusest ja korraldab mälestusseltsi tegevust edaspidi annetuste toel.

"Otsus on tulnud meedia laimu valguses, mis on tuginenud sensatsionalismile, mitte ajaloouuringutele; parunit on näidatud sõjardi ja kriminaalina, mitte Mongoolia vabastajana. Võtsime vastu otsuse selleks, et mitte anda alust paruni edasiseks mustamiseks meedias," põhjendas Stomakhin.

"Mälestusselts "Ungern Khaan" on Eestis tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on mälestada I ilmasõja ning Vene kodusõja veterani, Eestis üles kasvanud baltisaksa päritolu aadlikku Parun Roman Ungern von Sternbergi. Et selle ainulaadse ja kangelasliku mehe teod ja saavutused ei langeks unustuste hõlma, soovime püstitada parunit kujutava skulptuuri või mälestusmärgi ning tutvustada tema sündmusterohket elulugu ja värvikat karakterit," seisab MTÜ kodulehel.

MTÜ märgib veel, et kogu mälestusseltsi kasutuses olev raha kulub mälestusmärgi püstitamisele. "Mälestusseltsi rahastatakse eraviisilistest annetustest ning oleme taotlenud ka eraldist riigieelarvest," seisab veel kodulehel.

"Paruni näol on tegemist ainulaadse ja ühe säravaima Eestist pärit isikuga, kelle võitlus nii kommunismi kui Hiina ekspansionismiga saab tänapäeva Eestis mannetult vähe tähelepanu," ütleb mälestusseltsi juhatuse liige Fedor Stomakhin, kes on ühtlasi EKRE noorteliikumise Sinine Äratus liige.

Mälestusselts on asutatud selle aasta 8. novembril Tartus.

Eestvedaja: parun on oluline Eestiga seotud ajaloonile isik

Fedor Stomakhin ütles ERR-ile, et idee mälestusmärgi püstitamiseks tekkis juba ammu. "Minu enda esimene kokkupuutepunkt paruniga oli aastaid tagasi, kui lugesin Viktor Pelevini "Tšapajevit ja Pustotad"," ütles ta.

"Paruni näol on tegemist olulise Eestiga seotud ajaloolise isikuga, kes, nagu paljud muud Venemaa kodusõja sündmused ja isikud, ei saa Eestis meie meelest piisavat tähelepanu," ütles Stomakhin.

Stomakhin märkis, et MTÜ-d rahastatakse annetustest ning sel aastal taotles MTÜ ka eraldist riigieelarve regionaalsetest investeeringutest.

Stomakhin märkis, et mälestumärgi olemus ega rajamiseks kuluv summa ei ole veel teada, sest see oleneb sellest, mis paika kuju püstitatakse ja sellest, kas püstitatakse eramaale või avalikku ruumi.

"Uurime hetkel kõiki variante. Kuna soovime püstitada mälestusmärgi ajalooliselt sobivasse kohta, vaatame hetkel Hiiumaa, Järvakandi ja Tallinna suunal. Igal juhul kuluvad kõik rahalised vahendid eelnimetatud tegevusele: kuju rajamisele ja isiku mälestamisele," selgitas Stomakhin.

Valge: baltisakslased on Eestis vähe tähelepanu saanud

Riigikogu EKRE fraktsiooni liige, ajaloolane Jaak Valge selgitas ERR-ile, et ilma kahtluseta on tegemist väljapaistva ja huvitava isikuga ja põhjendas mälestusmärgi püstitamist muu hulgas sellega, et ilmselt on baltisakslastele Eestis vähe tähelepanu pööratud.



"Seda meelt olen ma küll, et nii nagu me hindame Bellingshausenit (Saaremaalt pärit kapten Fabian Gottlieb von Bellingshausen - toim.), ehkki tema Eesti seos on suhteliselt väike peale selle, et tal on siin sünnimaa. Võib-olla tõesti peaksime ka baltisakslasi rohkem uurima ja väärtustama," lausus Valge.



"Ega tal Eesti iseseisvuse kujunemisel võib-olla väga suurt tähtsust ei olegi. Ehkki koos Eesti iseseisvuslastega võitles ka tema kommunistide vastu, vaenlane oli ühine," lisas Valge.



Valge sõnul ei ole tema selle mälestusmärgi püstitamise rahastamise ettepaneku taga, aga ta rõhutas, et ei ole ka selle ettepaneku vastu.