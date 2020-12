EKRE esimees, rahandusminister Martin Helme kommenteeris nn katuserahade jagamist, öeldes, et EKRE-l on õigus toetada tegemisi, mis vastavad erakonna väärtustele ja valijate ootustele.

Helme kaitses sotsiaalmeediasse tehtud postituses koalitsioonierakondade otsust anda katuserahadest suurima osa ehk 141 000 eurot tänavu Tallinnas abordivastase meeleavalduse korraldanud MTÜ-le Elu Marss.

"Oodatavalt on vasakpoolsed täiesti pöördes sellest, et riigieelarvest plaanitakse toetada elujaatavat ning peretoetavat tegevust. Anda raha organisatsioonile, kes teeb hädavajalikku selgitustööd laste elude kaitseks ning nii isa kui ema vastutuse õhutamiseks on ju hirmus küll, eks. Teemat üritatakse esitada kuidagi korruptiivses võtmes ja inimesi laimata, omistades neile seisukohti või taotlusi, mida need pole küll kunagi esitanud, kuid mida on lihtne ja mugav rünnata. Arutatakse pikalt, laialt, mida ikka ette võtta selliste ettepanekute ära hoidmiseks, mida me pole kunagi teinud. Propaganda abc," kirjutas Helme.

Helme märkis, et ta ei ole katuserahade jagamise pooldaja ning on teinud korduvalt ka ettepaneku see ära jätta. Samas ütles ta, et kui katuserahasid jagatakse, siis niisugune raha suunamine riigikogus on läbipaistvam ja demokraatlikum kui mõne ministeeriumi rea pealt rahade kantimine omaenda ideoloogiliste sümpaatiatega ühingutele.

"Elu Marsi toetuse ettepanek on EKRE fraktsiooni ettepanek. Väga hea ja ilus asi. Meil on täielik õigus toetada eelarve kaudu tegemisi ja ettevõtmisi, mis on kooskõlas meie maailmavaate, väärtuste ja valijate ootustega. Kui vasakpoolsed ja vikerkaarevärvilised saavad seda teha, miks ei võiks üks konservatiivne erakond seda teha? Vastust muidugi teame. Eks ikka sellepärast, et vasakpoolsed lähtuvad oma kuldreeglist: meile on kõik lubatud, teistele mitte midagi," kirjutas Helme.