Soome tervishoiuameti teisipäeva hommikusel pressikonverentsil öeldi, et ööpäevaga lisandus ligi 550 koroonapositiivset. Teste on tehtud viimasel ajal ca 20 000 ööpäevas, mis teeb positiivsete testide osakaaluks ligi 2,7 protsenti.

Kuigi positiivsete testide arv on Soomes kasvanud, tõi terviseamet ohtlikuma trendina välja selle, et haiglaravi vajavate patsientide arv on hakanud Soomes järsult kasvama.

Terviseamet märkis ka, et koguni neljandiku nakatunutest emakeel ei ole soome keel ning neile hakatakse suunama ka rohkem teavitust.

Samuti teatati, et isegi kergete sümptomite korral ei tohi inimene minna välja muuks, kui ainult koroonatesti tegemiseks.

Soome tervishoiueksperdid tõdesid, et kuigi kogu Euroopas on pandeemia endiselt murettekitav, on näha positiivseid märke riikides, kus kehtestati ranged piirangud. Näitena toodi Belgia, kus vahepealsed ülikõrged nakatumisnumbrid on langenud ja tänaseks sisuliselt Eestiga võrdsel tasemel.

Soome enda viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 99,1, mis on nüüd lisaks Islandile kehvem ka kui Iirimaal.