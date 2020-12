Amet ütles, et kuigi laste seas on viiruse levik endiselt madal, on selline samm vajalik, et vähendada koolitöötajate suurt koormust ja õpetajate stressi. Sarnane nõue kehtib varasemast juba vanematele kooliõpilastele, ennekõike gümnasistidele.

"Muudatuse eesmärk on tuua kooli rahu ning võimaldada keskenduda koolis pedagoogilisele tööle. Loodame, et see aitab leevendada õpetajate ja teiste töötajate muret seoses koroonaviiruse nakkuse saanud perede laste koolis käimisega," ütles rahvatervise ameti osakonnajuhataja Britta Björkholm.

Rootsi õpetajate liit nimetas uut meedet oluliseks ja õpetajate ametiühingu juht Johanna Jaara Åstrand tervitas selle väljakuulutamist.

"See on väga oluline meede, mis vähendab õpetajate seas ärevust ja aitab neil keskenduda õigetele asjadele," sõnas õpetajate ametiühingu juht.

Rootsi rahvatervise agentuur rõhutas siiski oma pressiteates, et nende hinnangul on laste nakatuvus madal.

"Üha rohkem õpetajaid on haigestunud Covid-19-sse ja paljud neist väidavad, et on nakatunud tööl. Rahvatervise ameti seisukoht on, et ei eelkool ega kool ole olnud nakkuse põhjus," ütles Johanna Jaara Åstrand.

Kevadel koroonaviirusega võitlemisel teistest Euroopa riikidest erineva tee valinud Rootsi viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta oli teisipäeva hommikuse seisuga 651,3.