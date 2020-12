Lääne-Nigula vald on hädas huntidega Piirsalu külas

Lääne-Nigula vallavalitsus pöördus keskkonnaministeeriumi poole, sest ei ole rahul, et Põhja-Läänemaale ei antud huntide küttimislube. Murekoht on Piirsalu küla, kus sel sügisel on rünnatud lambaid ja koeri.

Käesoleval jahiaastal võib Eestis lasta 140 hunti. Lääne-Nigula vallale teeb aga meelehärmi, et keskkonnaameti vastavas käskkirjas leiti, et Põhja-Läänemaal on kahjud väikesed ja küttimislube sinna ei anta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkonnaministeeriumi sekkumist soovib vald 170 elanikuga Piirsalu küla pärast, sest tänavu sügisel on Piirsalus murtud 11 lammast ja lisaks on tulnud teha kolmele vigasaanule hädatapp. Septembris murti külas kolm koera.

Külarahva seas on levima hakanud hirm.

"Meie eakad, kes käivad kepikõndi tegemas, või väikeste lastega pered, kelle lapsed lammastega koos on olnud karjamaal, tunnetavad väga suurt ohtu ka iseendale," rääkis Piirsalu külavanem Lea Lai.

Keskkonnaministeeriumi jahinduse nõunik Tõnu Traks ütles, et vastuskiri on alles koostamisel, kuid ministeerium ei tõtta keskkonnaameti töösse sekkuma. Traksi sõnul on küttimislubade määramine mitmeetapiline ja keskkonnaamet teeb muudatusi vastavalt laekuvatele andmetele ning ei ole välistatud, et amet võib Põhja-Läänemaa lubade hulka tõsta.

"Esimene on kõige suurem, kus me anname välja mingi suurema üldarvu ja siis me korrigeerime vastavalt sellele, kuidas meil andmeid laekub. Kus meil tekib kahjustusi, kus võivad hundikarjad liikuda, me muudame ja anname juurde lubasid. See on meil väga hästi tööle läinud praktika ja võrdlemisi paindlik," selgitas Traks.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus leiab, et eksperdid peaksid kogukonnaga paremini dialoogi pidama ja otsuseid rohkem selgitama. Vallavanem pelgab, et kohalike frustratsioon võib lõppeda salaküttimisega.

"Seda ju keegi tegelikult ei taha, et asi nii kaugele läheb ja ma väga loodan, et nii kaugele asi ei lähe, aga alati see risk on ju olemas, et võetakse omakohus ette," ütles Lõhmus.

Käesoleval jahiaastal seni küttimiseks määratud 140 hundist on novembri lõpu seisuga Eestis lastud 19.