Viljandis tegutsev pakirobotite tootja Cleveron tahab laenata KredExist üle 30 miljoni euro, et kahe aasta jooksul paigaldada Eesti linnadesse, küladesse ja eramajade juurde enam kui 20 000 pakiautomaati.

Cleveroni Viljandi kontoris käib uut tüüpi ühiskasutatava pakiautomaadi projekteerimine. Taolisi erapakiautomaate kasutab ainuüksi Viljandimaal juba praegu üle viiesaja leibkonna.

"Sinna saavad toidukaupu ja ka tavalisi kaupu saata kõik ettevõtted, kõik e-poed; sinna saavad viia erinevad logistikafirmad, nii suured kui ka ühe-kahe autoga väikesed ettevõtted," rääkis Cleveroni juhatuse liige Arno Kütt.

"Üldkasutatavates pakiautomaatides on jahutus- ja soojendusseadmed sees, erapakiautomaadis on termokast, mis siis säilitab seda temperatuuri teatud tunnid," rääkis kütt.

Erapakiautomaadid on mõeldud eramajadele, neid saab paigaldada ka kortermajade juurde. Neid on võimalik kas rentida või välja osta, rendihinnad on ühe kuu kohta alla kümne euro.

Kortermajade ühiskasutatavate pakiautomaatite eest tasub firma, kes sinna kaupa sisse viib.

Cleveronis on välja arvutatud, et kui lähiaastail saab uus pakiautomaatide süsteem kättesaadavaks 50 000 leibkonnale, tekib selle teenuse vastu huvi ka e-kaubanduse ja logistikafirmadel.

Et katta kogu Eesti uut tüüpi pakiautomaatidega, esitas Cleveron taotluse KredExile enam kui 30 miljoni euro laenamiseks.

"Kuna riik käis sellise meetme välja, et kroona tingimustel, kui pangad ei ole valmis seda finantseerima, siis KredEx selle jaoks ongi loodud. Ja sellepärast me KredExi poole ka pöördusime," rääkis Kütt.

Kas Cleveron saab Kredexist raha, otsustab valitsus. Väliskaubandus- ja IT-minister Raul Siem ega majandusminister Taavi Aas ei soovinud Cleveroni laenutaotlust kolmapäeval kommenteerida.