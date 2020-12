Positiivsete testide osakaal oli seega 8,3 protsenti.

Ööpäevaga suri üks koroonaviirusesse nakatunud inimene. Kokku on koroonaviirus pandeemia algusest nõudnud Eestis 123 inimese elu.

Haiglaravil on 218 patsienti, mida on 12 võrra enam kui kolmapäeval. Juhitaval hingamisel on 12 ja intensiivravil 24 patsienti.

Enim uusi nakatumisi tuli juurde Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 212 inimesel. Tallinna osakaal Harjumaa numbrites oli 160. Ida-Virumaale lisandus 131 ja Tartumaale 41 nakatunut.

Pärnumaale tuli juurde 10, Viljandimaale 10, Lääne-Virumaale kaheksa, Saaremaale seitse, Läänemaale kuus, Võrumaale viis, Põlvamaale neli, Raplamaale kolm, Valgamaale kolm, Hiiumaale kolm, Järvamaale kolm ja Jõgevamaale kaks nakatunut. Kolmel nakatunul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 358,17 (kolmapäeval 355,09). Maakondadest on see kõrgeim Ida-Virumaal (835,0), Harjumaal (400,8) ja Tartumaal (309,2).

