Moskva oblasti kuberneri Andrei Vorobjovi sõnul on loomisel 90 vaktsineerimiskeskust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuberneri sõnul on hulk arste piirkonnas kaitsesüsti juba saanud. Samas on Venemaal välja töötatud vaktsiinil Sputnik 5 ka mõned piirangud: seda ei tehta üle 60-aastastele ja mõningate krooniliste haigustega inimestele.

Esimesed vaktsineerimiskeskused peavad olema avatud laupäeval.

Venemaal tuvastati viimase ööpäevaga enam kui 28 000 uut koroonaviirusega nakatumist, suri 554 inimest, mis on uus rekord.

"Mul pole selle vaktsiiniga enam mingit muret, kõik kahtlused on kadunud ja iga päev näeme, kui aktuaalne ja vajalik see on. See on ainus võimalus ennast selle haiguse eest kaitsta ja seda ennetada, sest me saame ennast kaitsta kas isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahenditega või vaktsineerimisega," kommenteeris Odintsovo regionaalhaigla lastearst Denis Davõdov.