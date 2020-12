Alkoholist loobumisele pärast vaktsineerimist ärgitas ka asepeaminister Tatjana Golikova, kuid tema rääkis vaid alkoholipruukimise piiramisest.

Popova sõnul ei tohi napsu võtta ei enne ega pärast vaktsineerimist, samuti selle ajal, sest alkoholi tarbimisel koondab organism kogu oma puhastussüsteemi väe alkoholi vastu, mis pärsib immuunsuse tekkimist.

Tarbijakaitse juht ütles, et organismil tuleb lasta tekitada pärast vaktsiini manustamist kaitsereaktsioon.

"Vähemalt kaks nädalat enne immuniseerimist tuleb täiesti kindlalt lõpetada alkoholi pruukimine. Immuunsuse kujunemine, see on 21 päeva esimese ja teise süsti vahel ja veel 21 päeva pärast teist süsti, kokku 42 päeva. Ja peab selgelt meeles pidama, et need 42 päeva esimesest süstist kuni viimaseni on immuunsuse kujunemise aeg ja selle vältel tuleb end veel hoida," ütles Popova Komsomolskaja Pravda raadioeetris.

Venemaal on registreeritud kaks koroonaviiruse vaktsiini: Gamaleja-nimelises keskuses loodud Sputnik V ja laboris Vektor loodud EpiVakKorona. Tšumakovi-nimelises keskuses on valmimas veel kolmaski.



Venemaal on koroonaviirusesse nakatunud 2,5 miljonit inimest. President Vladimir Putini korraldusel algas riigis möödunud nädalal ulatuslik vaktsineerimine.