Ikla piiripunkti ehitatakse kaks kütusetanklat

Häädemeeste vallavanema Karel Tölpi sõnul pole Ikla piiripunkti tankla ehitamise vastu pole varem huvi tuntud.

"Ettevõtlus tekib ikka sellisesse kohta, kus see äriliselt ära tasub. Praegu, kui on Lätiga erinevad aktsiisid, siis piiri peal tasub suures koguses diislit müüa. Selle tõttu ka ettevõtted kohe leidsid selle võimaluse ja nüüd on tehtamas kaks tanklat sinna," rääkis vallavanem.

Olerexi kütuste sisseostu- ja logistikajuht Anton Šafrostin ütles, et põhimõtteliselt on see, et Lätis on kütus tavaliselt odavam kui Eestis, levinud müüt.

"Kütusehinda kõigepealt mõjutabki aktsiisipoliitika. Kevadel dislikütuse hinda langetati ja sellel aastal on olnud meie hinnad lätlastega võrreldes täiesti konkurentsis. Need, kes on jõudnud juulis-augustis Lätis käia, on näinud, et kütus on seal kallim kui Eestis."

Šafrostini hinnangul on tegu väga hea asukohaga, sest Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel on Eesti maanteedest kõige tihedam liiklus.

"Iga päev sõidab seal ligi 9000 autot ja nendest on poolteist tuhat statistika järgi rekad. Ja viimase viieteist aastaga on liiklus seal enam kui kahekordistunud," rääkis Šafrostin.

Tema jutu järgi hakkab tankla ehitamine varsti pihta ja jaanuaris saab seal juba tankida.