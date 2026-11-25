Kulbergs ütles kohaliku TV3 saates "900 sekundit", et Läti valitsus ja vastutavad ametkonnad hindavad mitut võimalikku stsenaariumi Venemaa piiri sulgemiseks. Lõplik otsus edasiste sammude kohta plaanitakse teha neljapäeval.

Läti peaminister rõhutas, et küsimust tuleb põhjalikult kaaluda, sealhulgas hinnata, kuidas piiri sulgemine mõjutaks kaubavedu ja transpordivooge, sest osa kaupa on juba teel.

Kulbergs kritiseeris ka Eesti tegevust, märkides, et naaberriik kiirustas valimiseelsel ajal piiri sulgemise otsustega. Tema hinnangul tuleks sellist küsimust arutada koordineeritult kõigi Balti riikide vahel, sest liikluse ja kaubavoogude ümbersuunamine võib mõjutada nii Lätit kui ka Leedut.

Vene teraviljatransiidi peatamise kohta pole Läti veel otsust tehtud.

Läti peaministri sõnul arutatakse seda küsimust lähinädalatel laiemas kontekstis, sealhulgas koostöös Ukrainaga.

Kulbergs tõi esile, et teraviljatransiidi küsimus on seotud nii Ukraina toetamise kui ka püüdlustega vähendada Venemaa majanduslikku kasu, mistõttu tehakse lõplik otsus pärast kõigi asjaolude hindamist.

Eesti valitsus otsustas alates 1. detsembrist sulgeda Eesti-Venemaa maanteepiiripunktid vastuseks Venemaa sõjaväeluure GRU tellitud sabotaažikatsele Eesti sõjatööstusettevõtte Threod Systemsi vastu.