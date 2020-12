Lubatut oodatakse kolm aastat

Arheoloog Ilja Davõdovi sõnul avastas ta väikesed kaevamiskohad juba aasta eest. Ta teatas sellest muinsuskaitseametile ja linnavalitsusele, ent ei kuulnud ametnikelt midagi peale lubaduste probleemiga tegelema hakata.

"Möödus aasta. Selle aasta oktoobris läksin samasse kohta tagasi, seal oli nelja kaevandi asemel juba üheksa ja need olid suuremad. Kultuurkihti oli lõhutud palju rohkem kui möödunud aastal," on Davõdov nördinud.

Tee, aga ära vahele jää

Linnavalitsus, kes vastutab Narva haldusterritooriumil ajaloomälestiste kaitse eest, laiutab käsi - nad ei saavat midagi teha, sest keegi ei teavita neid väljakaevamistest, ilma selleta aga ei saa nad "musti arheolooge" teolt tabada.

Ka politsei ei tea ebaseaduslikest väljakaevamistest linnas midagi. 2020. aastal algatas Ida politseiprefektuur kaks kriminaalasja muinsuskaitseobjektide kahjustamise kohta, ent need olid Rakveres ja Jõhvis. Narvas pole ei sel ega eelmisel aastal ühtegi juhtumit olnud.

Linnavalitsuse muinsuskaitse spetsialist Madis Tuuder usub, et lähedal asuvate majade elanikud võisid aardekütte näha, ent politseile ei teatanud sellest keegi. Tuuder palub kõigil, kes on märganud midagi kahtlast, pöörduda linnavalitsusse või politseisse.

Kohalikud kardavad "musti arheolooge"

Sepa 8 korteriühistu juhatuse liige Rufina Tšesnokova jutustas, et nägi, kuidas rühm noori käis õhtuti tühermaal midagi kaevamas. Tema sõnul ei pöördunud ta politsei ega linnavalitsuse poole, sest kartis "musti arheolooge". Tema kirjelduste järgi "võisid nad olla vangis istunud, sest neil olid päris koledad tätoveeringud".

Ilja Davõdov usub, et väljakaevamistega tegelesid professionaalid. "Erinevalt arheoloogidest tunnevad detektoristid Narva põhjapoolse äärelinna vastu suurt huvi. Nende jutu järgi on see väga väärtuslik koht, siin on palju münte. See info levib väljakaevamistega tegelevate inimeste seas suust suhu," jagas Davõdov oma oletusi.

Otsingu-koduloo klubi Kamerad esimees Dmitri Šutov väidab, et inimesed, kes on klubis õppinud metalliotsijat käsitsema ja saanud selleks ametliku loa, ei tegele ebaseaduslike väljakaevamistega.

Hobiotsijad ei puutu asjasse

"Usun, et meie inimesed ei taha oma lubadega riskida," ütles Šutov. "Me ei tea, kas seal kasutati metalliotsijat või muid otsinguriistu. Saame nentida üksnes ajaloomälestise kahjustamist. Kes seda tegi, on täiesti lahtine küsimus."

Ehkki Madis Tuuder ei välista, et keegi hobiotsijatest võis ebaseaduslikes väljakaevamistes osaleda, kahtleb temagi selles, et ametliku otsinguloaga inimesed hakkaksid seadust rikkuma.

Kaevandite suuruse järgi otsustades on "mustad arheoloogid" kõvasti vaeva näinud, et saada maa alt kätte vanad mündid, mida selles Narva ajaloolises osas on küllaltki palju. Kõik mittevajalik, sealhulgas hinnalised ajaloolised artefaktid, on minema visatud.

Mündid müüakse veebis maha

Ilja Davõdov rääkis, et kui ta suured kaevandid leidis, olid nende nõlvad keraamilisi esemeid täis. Aardekütid võtavad ainult münte ja relvi. "Siit võib leida haruldasi, omapäraselt vermitud münte. Rootsi aja mündid on meil hästi esindatud, Vene ajast rääkimata. Võimalik, et siin oli vanemaid münte."

Maa seest leitud rikkused müüakse maha veebikeskkondades, kus kaubeldakse kõigega. Eestis võib vanu münte leida saitidelt okidoki.ee ja osta.ee. Seal müüdavate müntide leiukohta on võimatu tuvastada. Anonüümsed müüjad ei anna selle kohta praktiliselt mingit infot.

Lahendus on palja silmaga nähtav

Ebaseaduslike väljakaevamiste probleemi lahendamine tundub olevat küllaltki lihtne: Gloria bastioni ümbrus tuleb korda teha.

"Minu meelest on nende väljakaevamiste üheks põhjuseks selle territooriumi laokilolek ja asjaolu, et linnavõimudel puudub selge ettekujutus, mida sellega teha," ütles Davõdov.

Madis Tuuderi sõnul on linnal kavas see territoorium heakorrastada.

Probleem on sügavamal

Ebaseaduslikke väljakaevamisi ei tehta ainult bastioni kõrval asuval tühermaal, vaid mujalgi. Asi on selles, et paljud ajaloolised piirkonnad asuvad kaitsetsoonist väljaspool, kus puudub igasugune kontroll.

Dmitri Šutov teeb ettepaneku tugevdada järelevalvet, luua patrullid ja panna mälestistele videokaamerad. Ka Ilja Davõdov usub kontrolli tugevdamisse, samuti arvab ta, et kaitsetsooni tuleks laiendada ja viia seal läbi täisväärtuslikud arheoloogilised väljakaevamised. Madis Tuuder nõustub, et midagi on vaja ette võtta, kuid tõdeb, et linnal on palju muidki muresid.

"Kui vahendeid oleks piisavalt, oleks kogu linn ammu korras," nentis Tuuder.

Lõpetuseks ütles Ilja Davõdov välja kurva tõsiasja: selliste ebaseaduslike väljakaevamistega võtavad "mustad arheoloogid" hõlptulu teenimise nimel mitte ainult arheoloogidelt ja ajaloolastelt, vaid ka kõigilt linnaelanikelt võimaluse tutvuda veidi põhjalikumalt oma minevikuga.