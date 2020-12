Jooksuvõistlusi igatsevad sportlased korraldasid isetekkelise võistluse

Koroonaajast tingituna jäetakse spordivõistlusi ridamisi ära või asendatakse nad virtuaalsete jõukatsumistega. Selleks, et soovijad reaalset võistlustunnet veidigi nautida saaks, toimus täna Ida-Virumaal isetekkeline jooksuüritus.

Mitteametliku jooksuürituse korraldamise idee tekkis pealinlasel Margus Luhtojal sellest, kui järjekordne võistlus ära jäeti. Ta jagas oma mõtet sotsiaalmeedias ja lõpuks tuli rajale üle kümne võistleja. Aega võttis igaüks ise, startida võis endale sobival ajal ja ka võistlusmaa valik oli vaba.

Sillamäel elu 80. jooksumaratoni läbinud Tiina Sääliku sõnul on oluline, et mõned jooksuvõistlused reaalselt toimuksid. "Virtuaaljooksu võib igaüks oma kodutänaval või metsa vahel terviserajal teha, aga teiste inimestega koos jooksmine on ikka toredam," ütles Säälik.

Võistlemisvõimaluse tähtsust toonitas ka Ivo Särak - mees, kes paar aastat tagasi Eesti juubeli raames võttis eesmärgiks osaleda sajal võistlusel. Hoogu sattudes kogunes neid tal aga aastaga koguni 238. "Kaua sa jõuad iseendale trenni teha. Mingil momendil tuleks ikka joonele ka panna. Ja kui praegu kõik asjad ära lõpetatakse, siis selleks, et mitte lolliks minna, on vahepeal kasulik liigutada."

Isetekkeline võistlus korraldati vastavalt koroonast tingutud olukorrale, näiteks ka ainus ühisstart oli selline, kus iga jooksja vahel oli kaks meetrit. Ja ka võistluse ajal ei joostud suurtes gruppides.

Korraldajana sai Margus Luhtoja nõusse venna Marko, kes pani maratoni kiirematele välja karikad, ja seega andis võistlustunnet juurde ka autasustamine. Maratoni kiireim oligi ajaga 2:44.15 Luhtoja ise, kuid ta korraldajana loobus karikast. Nii sai esikohakarika Vladimir Frolov, kes läbis raja ajaga 3:10.30.