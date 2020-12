Popov rääkis Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil, et kolmapäevase seisuga on üle Eesti haiglaravill 264 patsienti, kellest 13 on juhitaval hingamisel.

"Me täna teame, et meil Põhja meditsiinistaabi regioonis ehk kaasa arvatud Tallinnas, Harjumaal, aga Lääne-Eestis ja Lääne-Virumaal on avatud 227 voodikohta Covid-19 patsientidele. Voodikohtade täituvus ei ole meil täna väga kriitiline, tuleme sellega toime põhja regioonis. Samas püsib ta ikkagi kõrge. Lääne-Tallinna keskhaiglas on voodihõive 80-90 protsendi vahel juba nädala," rääkis Popov.

Popovi sõnul tähendab koormuse laskumine pealinna haiglatele ka seda, et vajadusel tuleb erinevate haiglate vahel patsiente ümber jaotada ja selleks peavad nii haiged kui nende lähedased valmis olema.

"Selleks on meil terve Põhja meditsiinistaabi haiglate ressurss ja koostöö erinevate haiglate vahel sujub selles osas hästi. Mõni patsient võib olla vahel ka Tallinnast saadetud Pärnusse või Rakverre ja selleks peavad olema meie patsiendid ja nende lähedased valmis, et selline vajadus võib tekkida," lisas ta. Popovi sõnul on olukord pingeline ja mõned haiglad otsivad ka lisapersonali ning meditsiinipersonal peab selleks valmis olema.

Nakatumiste kasv tähendab plaanilise ravi piiramist

Plaaniline ravi on praeguseks juba mitmes haiglas piiratud, eesmärk on seda aga võimalikult kaua lahti hoida ja sellesse peavad panustama kõik inimesed viiruse ennetamisega.

"Lääne-Tallinna keskhaiglas pidime panema kinni kaks operatsioonituba, osaliselt on piiratud plaanilist ravi ortopeedia alal, kirurgias ja päevakirurgias," ütles Popov.

"Me täna oleme olukorras, kus tahame pakkuda maksimaalselt võimalikku plaanilist ravi oma patsientidele, aga me kindlasti palume mõistvat suhtumist juhul, kui haiglad peavad avama veel täiendavaid voodikohti Covid-19 haigete raviks," lisas ta.

Popov palus, et inimesed käituksid vastutustundlikult ja hoiduksid enne jõule kaubanduskeskuste ja ürituste külastamisest, samuti soovitab ta kõigil kanda avalikus kohas maski. "Sellest sõltub, kas haiglad on nädala või pooleteise pärast ülekoormatud või mitte ja kas plaaniline ravi on säilinud või mitte. Minu suur palve on mõista seda probleemi."

Kui inimesed oma käitumist ei muuda ja nakatumine ei lange võivad haiglad olla sunnitud mõne nädala pärast plaanilist ravi sulgema.

"Prognoosid ütlevad, et juhul kui nakkuskordaja ei hakka langema ja käitumismall ei muutu Eestis, siis umbes kahe-kolme nädala pärast võime näha 700 nakkusohtlikku patsienti haiglaravil ja siis räägime juba sellest, et plaaniline ravi ei toimu ja oleme sügavas tervishoiusüsteemi kriisis," sõnas Popov.