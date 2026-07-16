Hiiumaa haiglas lõppes plaaniline sünnitusabi lastearsti puudumise tõttu

Hiiumaa haiglas põhjustas plaanilise sünnitusabi peatamise lastearsti pensionile minek, kuid Peedu sõnul on erakorraline sünnitusabi saarel siiski jätkuvalt tagatud.

"Erinevad haiglad, nende erakorralise meditsiini osakonnad ning kiirabi peavad suutma tagada erakorralise sünnituse abi ükskõik millises Eesti punktis, sealhulgas ka Hiiumaal," märkis ta.

Plaaniliste sünnituste taastamise mõttest ei ole haigla loobunud, kuid see sõltub vajaliku personali leidmisest. "Me proovime plaanilist sünnitusabi taastada, kui leiame pädeva personali. Seni teevad Hiiumaa haigla arstid, õed ja ämmaemandad tööd selle nimel, et sünnitajad jõuaksid õigel ajal suurematesse sünnitusmajadesse," ütles Peedu.

Mullu sündis Hiiumaa haiglas 22 last, tänavu on sünnitusi olnud 12.

Esimehe sõnul on sünnituste vähese arvu juures oluline arvestada ka ravikvaliteediga. "Nii kogukonnale kui ka sünnitajale on oluline, et haiglas pakutav teenus oleks kvaliteetne. Ravikvaliteet sõltub väga palju meditsiinitöötajate kogemusest ning tuleb tõele otsa vaadata, et teatud erialadel ei ole Hiiumaa haiglal enam vajalikku võimekust," lausus ta.

Peedu hinnangul on arstide puudus tavapärane ka suuremates haiglates. "Kui spetsialistidest on puudus juba Põhja-Eesti regionaalhaiglas, siis väikestes kohtades nagu Hiiumaa haigla on see puudujääk veelgi suurem," ütles Peedu.

Arstide leidmine on tema sõnul Hiiumaa haigla jaoks igapäevane väljakutse. "Me elame Eestis praegu pingelisel ajastul, mil mitte ainult Hiiumaa haigla ei otsi pidevalt arste, vaid ka suured haiglad. Kõik tegeleme väga pingsalt personali leidmisega," ütles ta.

Peedu arvates muutub tulevikus järjest olulisemaks see, kuidas tagada patsientidele vajalik abi ka siis, kui seda ei saa saarel kohapeal pakkuda. "Kui eriarstiabi ei ole võimalik Hiiumaal osutada, tuleb tagada toimiv raviteekond koostöös teiste haiglate, kohaliku omavalitsuse ja riigiga," ütles ta.

Esimees lisas, et väga oluline on Hiiumaal tagada nii ööpäevaringne maismaatransport kui ka lennutransport.

Muret tekitab ka arstide väljaõpe. "Mõnel erialal, näiteks perearstiteaduses, on soovijaid palju, kuid näiteks erakorralises meditsiinis oli tänavu soovijaid vähem kui õppekohti," märkis ta.

Hiiumaa haigla plaanilise sünnitusabi peatamine sarnaneb varasematele muudatustele väiksemates haiglates. Eelmisel kümnendil lõpetati plaanilise sünnitusabi osutamine ka Valga ja Põlva haiglas.