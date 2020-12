Eesti nakatumiskordaja püsib ühest kõrgemal

"Praeguse hetke seisuga saame öelda, et R on endiselt üle ühe. Arvutusalgoritm annab hinnanguks küll 1,05, aga see võib alahinnata tegelikku väärtust, sest seda on mõjutanud pühadeaegne madalam testimine ja sellest tulenevalt väiksem positiivsete testide arv," ütles Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor ja valitsuse teadusnõukoja liige Krista Fischer neljapäeval ERR-ile.

Nakatumiskordaja R muutumise diagramm professor Fischeri arvutuste kohaselt. Autor/allikas: Krista Fischer

Samas on akadeemik Fischeri koostatavates graafikutes näha, et R on Harjumaal langustrendis, kuid endiselt üle ühe, Tartumaal samuti ühest suurem, aga kasvamas, Ida-Virumaal aga languses ning jääb juba alla ühe.

Nakatumiskordaja R muutumine kolmes maakonnas professor Fischeri arvutuste kohaselt. Autor/allikas: Krista Fischer

Kui R on ühest suurem, siis see näitab, et iga koroonaviirusega nakatunu annab nakkuse edasi keskmiselt rohkem kui ühele inimesele, mis tähendab, et viiruse levik üha laieneb. R väärtuse korral 1,05 annab 100 inimest viiruse edasi keskmiselt 105 inimesele, kui R=2, nakatab iga viirusekandja veel kahte inimest.