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Tallinn lõpetas pea kolm miljonit neelanud suurhaigla projekteerimislepingu

Eesti
Tallinna Haigla eelprojekti 3D-visualiseering
Tallinna Haigla eelprojekti 3D-visualiseering Autor/allikas: Industria Project/Sirkel ja Mall
Eesti

Tallinna linnale kuuluvaid haiglaid koondav Tallinna Haigla lõpetas Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimislepingu. Kokku tasus linn projekteerimistööde eest pea kolm miljonit eurot.

Tallinna Haigla lõpetas Lasnamäe meditsiinilinnaku projekteerimislepingu ning tasus projekteerijatele tehtud tööde eest viimase osamakse, 835 000 eurot, teatas Tallinna pressiteenistus.

Kokku on Tallinn projekteerimistööde eest tasunud 2,9 miljonit eurot. Viimase osamakse suurus tugines Tallinna Haigla ekspertide hinnangule teostatud tööde tegelikust mahust. Projekteerijad ehk OÜ Sirkel & Mall ja Industria Project Sp. z o.o. olid selle hinnangu järgi teinud ära 13,8 protsenti põhiprojektist.

Lepingu lõpetamise peamine põhjus on selge rahastusmudeli ja riigipoolse finantseeringu puudumine, märkis pressiteenistus.

"Sõltumata projekteerimislepingu lõpetamisest liigub edasi Tallinna Haigla konsolideerimisprotsess, mille käigus soovime muuta ka meditsiinilinnaku rajamise maksumuse realistlikumaks. Eesmärk on koostada investeerimiskava sellise meditsiinilinnaku ehitamiseks, mis on teostatav, jätkusuutlik ja patsiendi huvidest lähtuv," ütles Tallinna Haigla juht Arkadi Popov.

Tallinna Haigla projekteerimislepingu maksumus oli 30 miljonit eurot ning eelmine linnavalitsus otsustas sõlmida haigla projekteerimislepingu 2025. aastal.

Praegune linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa) ütles, et vabariigi valitsus on öelnud, et riik ei näe võimalust toetada uue meditsiinilinnaku rajamist, mille maksumus on ligikaudu miljard eurot.

"Mistõttu ei jäänud muud võimalust kui sõlmitud projekteerimisleping lõpetada. Tehtud tööde eest peab projekteerija saama otse loomulikult tasutud, kuid tänases olukorras on mõistlik suunata linna ressursid lahendustesse, mille elluviimine on kindlam ja mõju linlastele vahetum," lausus Raudsepp.

Linnavalitsus tegi lepingu lõpetamise otsuse tänavu veebruaris. Eelmine linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles pärast seda, et uue haigla ehitus on Tallinnale jõukohane ka riigi toeta: selleks on vaja müüa Tallinnale kuuluvate haiglate praegused kinnistud; kasutada haiglate kasumit, mis ulatub mitmekümne miljoni euroni, ning linn peab võtma ülejäänud 500 miljoni euro katmiseks laenu.

Toimetaja: Marko Tooming

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