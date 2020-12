Lääne Elu kirjutas, et Maruste poolt hääletas 11 vallavolikogu liiget ja tema vastaskandidaat Vallo Kappaku poolt kümme volikogu liiget.

"Demokraatia on töötanud. Ei saa öelda, et see oleks mu unistuste amet, aga võtan selle saatuselöögi vastu ja teen tööd nagu vähegi oskan ja saan," ütles Maruste maakonnalehe teatel.

Varbla kandis elav Maruste kuulub Reformierakonda ja kandideeris Lääneranna vallavolikokku teise tulemuse saanud valmisliidus Nelja Valla Ühisjõud.

Lääneranna vallavolikogu valis uue esimehe, sest selle senisest esimehest Arno Peksarist sai Lääneranna vallavanem septembris ATV-õnnetuses hukkunud Mikk Pikkmetsa asemel.