Riias võeti kinni mitu koroonapiirangute vastasel protestil osalenut

Lubatud 25 asemel kogunes ligi 300 inimest, kellest enamus ei kandnud maske. Aktsioonil osalejad kuuluvad erinevatesse vanuserühmadesse, paljud kasutavad rahvusvärve. Sündmust seiravad politseijõud otseselt ei sekkunud, küll aga moodustati ahel, millega eraldati meeleavadusel osalejad möödujaist.

Taotluse ürituse läbiviimiseks esitas keskkonnakaitseklubi president Arvīds Ulme, kuid klubi teatas, et distantseerib end oma presidendi üleskutsest rikkuda pandeemia ohjeldamiseks kehtestatud reegleid.

Üks meeleavaldusel kinnivõetutest püüdis blokeerida politseiautot ja kutsus teisi appi, kuid keegi ei reageerinud.

Laupäeval korraldati Riias kaks koroonapiirangute vastast üritust.

"Tuleb aru saada, et politsei peamine eesmärk on tagada avalik kord, mis tähendab ka olukorra eskaleerumise ärahoidmist," ütles politsei.

Politsei registreeris mitu haldusrikkumist seoses koroonapiirangute eiramise, samuti huligaansuse ja politsei korraldustele mitteallumisega.

Ühe meeleavaldaja suhtes algatati kriminaalasi seoses politseiniku ründamisega.

Riia politseijuht Juris Lukass teatas sel nädalal, et politsei on valmis igasugusteks arenguteks, aga arvestades pingelist epidemioloogilist olukorda on aeg reeglite teadliku rikkumise korral järeleandmisi teha möödas.

Lukassi sõnul on politsei korra tagamiseks valmis kasutama kõiki oma käsutuses olevaid meetmeid.